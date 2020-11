CmqMartina/ Albero di Calcutta e Sparami per la doppia manche ma… (X Factor 2020)

CmqMartina sul palco di X Factor 2020 con Albero di Calcutta e Sparami

Le under donne di X Factor 2020 sono ancora al gran completo e questa sera Manuelito rischia davvero di perdere una delle sue ragazze, toccherà davvero a CmqMartina? Non è la prima volta che la cantante finisce sotto accusa per la sua voglia di rendere moderni alcuni gioiellini della cultura della musica italiana. L’idea di toccare Lucio Battisti in passato non è piaciuta a Manuel Agnelli che questa sera potrebbe tornare a criticare la giovane quando sul palco porterà un’altra cover, almeno nella seconda manche, Albero di Calcutta. La puntata sarà doppia questa sera e quindi anche i brani che i ragazzi dovranno portare sul palco di questo live e insieme ad Albero, CmqMartina porterà il suo inedito dal titolo Sparami che è stato già ascoltato giovedì scorso e, in parte, bocciato dagli altri giudici.

Manuel Agnelli: “Con Sparami sei più a fuoco”

La versione di questa sera convincerà i giudici di X Factor 2020 e il pubblico a graziarla? Giovedì scorso CmqMartina ha sicuramente convinto il suo giudice al grido di GG, ma cosa hanno detto gli altri? Il primo a dire la sua è stato Manuel Agnelli che l’ha trovata un po’ più a fuoco delle altre settimane anche se l’ha spinta a lavorare per mettere in mostra un registro vocale molto espressivo. Emma si è detta felice per lei per via del nuovo inedito che rende giustizia alla sua vocalità. Convinto anche Mika che conferma il grande salto fatto rispetto alla settimana precedente anche se la canzone non è molto orecchiabile e facile da imparare al primo ascolto. Questa sera riuscirà a ricantarla?



