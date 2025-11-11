cmqMartina, chi è la giovane artista in gara a Sanremo Giovani 2026? Nata a Monza nel 1999, in passato anche un'esperienza a X Factor nel 2020

Generi diversi, canzoni romantiche e altre dirompenti e provocatorie. A Sanremo Giovani 2026 si mescolano stili differenti e artisti molto diversi tra loro. Sicuramente questo è il caso di una cantante fuori dalle righe, lontana dai classicismi: cmqMartina. La giovane, originaria di Monza dove è nata nel 1999, ha deciso di provare l’esperienza nel format della Rai, con il sogno di arrivare sul palco dell’Ariston nella kermesse musicale di febbraio. In attesa di scoprire come andrà la sua prima serata nel programma Sanremo Giovani, condotto da Gianluca Gazzoli, andiamo a vedere chi è cmqMartina e qual è il suo percorso nel mondo della musica fino a questo momento.

Nonostante la sua giovane età, cmqMartina ha già pubblicato quattro album nella sua carriera, cominciata nel 2019. L’artista, infatti, proprio in quell’anno ha esordito con il singolo “Lasciami andare”, ottenendo un successo importante e l’attenzione del mondo della musica, arrivando persino in radio. Nello stesso anno ha pubblicato altri due singoli, “Lago blu” e “Carne per cani”, tanto da intraprendere poco dopo la sua prima tournée tra novembre e dicembre. Un successo importante e immediato, dunque, per Martina, che il 28 febbraio 2020 ha pubblicato anche il suo primo cd, dal nome “Disco”.

cmqMartina, chi è: l’esperienza a X Factor nel 2020

Nel 2020 cmqMartina ha deciso di tentare l’esperienza del talent, prendendo parte a X Factor. Durante l’esperienza televisiva, l’artista ha pubblicato altri due singoli, Serpente e Sparami. Anche in questo caso i due brani hanno ottenuto un successo importante tanto da classificarsi nella hit parade nazionale. Nel talent show, la giovane cantante è arrivata fino alla quinta puntata, a un passo dalla semifinale. La carriera di cmqMartina, comunque, non si è interrotta dopo l’eliminazione da X Factor, anzi: la ragazza ha continuato a pubblicare i suoi dischi, portando anche avanti un tour tra Italia, Svizzera e Finlandia, organizzato dalla Sony Music. Per lei ora arriva un nuovo capitolo della sua carriera: a Sanremo Giovani parteciperà con il brano “Radio Erotika”.