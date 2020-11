CmqMartina eliminata a X Factor 2020?/ La pupilla di Hell Raton trema ma..

CmqMartina sarà l’eliminata di questo quinto live di X Factor 2020?

CmqMartina potrebbe essere la vittima giusta di questo quinto live di X Factor 2020. La pupilla di Manuelito si è già salvata spesso quando nessuno ci credeva nemmeno e lui sa bene che in una doppia manche con una doppia eliminazione, sarà davvero dura tenere insieme la sua squadra al gran completo. La meno forte quindi sembra essere Martina e non in qualità vocali ma in quanto energia e curiosità, novità del programma. Anche a lei toccherà cimentarsi in una prima manche insieme all’orchestra sulle note di La prima cosa bella di Nicola di Bari, per un’altra operazione di recupero tanto odiata da Manuel Agnelli, e poi, se tutto andrà come previsto, anche in una seconda in cui si esibirà sulle note di un suo nuovo inedito dal titolo Lasciami Andare. Come andranno le cose per lei? Davvero riuscirà a passare oltre sia nella prima che nella seconda manche o toccherà a lei lasciare davvero il talent show di Sky?

CmqMartina bocciata dai giudici: “Devi essere più libera..”

Giovedì scorso CmqMartina ha convinto i giudici e il pubblico con una doppia manche da urlo e se nella prima ha deciso di portare la nuova Sparami, nella seconda Alberto di Calcutta che ha convinto un po’ meno. Il primo a criticare la sua performance è stato Manuel Agnelli convinto che il brano poteva avere molte più sfumature di quelle che lei gli ha regalato e quindi non è andata malissimo ma sicuramente nemmeno benissimo. Della stessa idea anche Emma Marrone che continua ad apprezzarla ma vede dentro di lei un blocco da donna che forse non dovrebbe esserci. Vorrebbe vederla più libera, è proprio a lei che dedicherà l’inedito che porterà nella prima manche di questa sera? Anche Mika giovedì scorso è comunque rimasto deluso perché ama la sua energia e la voglia di ballare che gli sale quando la ascolta ma quella che ha sentito giovedì scorso è stata solo una piena depressione. Manuelito non è d’accordo convinto che le sue ragazze stiano mettendo insieme tutte le loro sfumature, questa sera ne avremo la conferma con tutto quello che questo significherà?



