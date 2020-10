Cmqmartina, inedito Serpente, Under Donne/ Il rapporto con la madre e… (X Factor)

Cmqmartina, Under Donne X Factor 2020 con Lasciami andare “sgrida” la madre e arriva ai Live

Cmqmartina è una scommessa per Hell Raton ed è per questo che il neo giudice di X Factor 2020 ha deciso di portarla con sé ai live del programma insieme a Casadilego. Le due promettono bene e rendono forte e varia la squadra delle Under donne che spesso e volentieri fa bene ai live, sarà lui il nuovo arrivato che arriverà in finale con i suoi gioiellini portando a casa la vittoria finale? Sulla carta la sua squadra è molto forte ma tutto dipenderà dall’approccio delle sue ragazze ai live che sono sempre una prova del nove per gli artisti. In particolare, Cmqmartina porterà sul palco l’inedito “Serpente”. Ma chi è CmqMartina? Il suo nome è Martina Sironi ha 21 anni e viene da Monza, non ha un rapporto molto facile con la madre che da sempre non vede nella musica un possibile sbocco per lei ma questo non l’ha fermata.

Il “progetto” Cmqmartina conquista Hell Raton

Da un paio di anni si è concentrata sul progetto musicale Cmqmartina e alle sue prime audizioni si è presentata sul palco proprio con una canzone dedicata alla madre e al suo no alla musica dal titolo ‘Lasciami andare’. I giudici l’hanno accolto con quattro sì e, in particolare, proprio Hell Raton si è detto convinto che lei sia l’esempio giusto di quello che vuole vedere ad X Factor 2020. La cantante ha saputo conquistare poi una delle sue cinque sedie al secondo giro di audizioni presentando sul palco qualcosa di nuovo e che nessuno si sarebbe mai aspettato: Domenico Modugno. Non solo per una questione di età ma anche per una questione di ‘tempi’ ma lei ha superato alla grande la prova dei Bootcamp con una rivisitazione elettronica di ‘Dio, come ti amo’ che spingono Hell Raton allo switch. La ciliegina sulla torta è arrivata giovedì scorso quando la giovane ha conquistato il suo posto ai live con un’altra canzone ancora, uno stile ancora diverso, ovvero la sua versione energica ed elettronica de ‘La tensione evolutiva’, una cover energica della canzone di Jovanotti. Saprà stupirci anche ai live quando le scelte di canzoni e look non saranno solo le sue?



