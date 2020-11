CmqMartina, Sparami, un nuovo inedito a X Factor 2020

CmqMartina porta sul palco del terzo live di X Factor 2020 un nuovo inedito dal titolo Sparami, un pezzo che ha scritto da sola e che lei stessa ha definito molto elettrico, un pezzo che sicuramente la rispecchia più di tanti altri portati in questo programma, saprà stupire evitando così l’eliminazione in questa puntata? Manuelito in settimana l’ha raggiunta nel loft per l’assegnazione del brano ed è stato impossibile non parlare dell’eliminazione dei Manitoba a cui proprio lei era molto legata: ‘Sto soffrendo per i loro, Giorgia è una persona meravigliosa, so che il mondo non è finito per loro ma poi..’. Poi si passa a parlare dei giudizi di giovedì scorso che l’hanno lasciata un po’ con l’amaro in bocca soprattutto Manuel Agnelli: ‘Non mi aspettavo così tanto accanimento da parte sua, la musica è di tutti, di chi vuole cantarla, di chi vuole ascoltarla o vuole cambiarla’. Il suo giudice si è complimentata ancora con lei perché ha dato la sua visione del brano lavorando in modo eccellente e per lui è andata bene così.

CmqMartina in mezzo alle polemiche per via di Lucio Battisti e della sua versione de Il Mio canto libero

La settimana scorsa sul palco di X Factor 2020 CmqMartina ha portato sul palco la sua versione de Il Mio canto libero che non ha colpito tanto i giudici a cominciare da Manuel Agnelli che sembrava davvero un po’ infastidito da questa versione di una canzone che ha fatto la storia della musica italiana. Agnelli ha rivelato di aver apprezzato la volontà e lo sforzo ma sicuramente si aspetta qualcosa di più e che è la sua intenzione che è sbagliata, perché fare cover in questo modo portando pezzi da un’altra parte? Emma Marrone invece va ancora contro il collega dicendosi certa che lil fine giustifica i mezzi e che adesso saranno in molti i giovani che andranno a cercare Lucio Battisti dopo questo pezzo. Mika la pensa proprio come Agnelli e sottolinea il fatto che Battisti è già immortale e che non c’è davvero bisogno di renderlo tale in più mancava l’intensità emozionale. Ha chiuso il giro di commenti Hell Raton spiegando che il loro ruolo è quello di rivoluzionare il programma e anche a questo brano, volevano farlo e lo hanno fatto senza se e senza ma.



