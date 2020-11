CmqMartina Under donne/ “Il mio canto libero” conquisterà i giudici di X Factor 2020?

CmqMartina porta ai live di X Factor 2020 Il mio canto libero

CmqMartina è ancora in corsa a X Factor 2020 nonostante l’idea azzardata di portare sul palco un inedito nuovo ai live con il rischio di non colpire subito giudici e pubblico, la giovane cantante di Hell Raton, è passato al secondo live in cui porterà una cover e canterà ‘Il mio mondo Libero’ di Lucio Battisti. Alla notizia dell’assegnazione di questo inedito, la bella Martina si è subito commosso ringraziando il suo giudice e ammettendo che questo è sicuramente il ‘brano della vita’. Adesso toccherà a lei renderlo elettronico e nuovo come è solita fare. Ma cosa è successo giovedì scorso? CmqMartina è salita sul palco come seconda nel primo live al grido di ‘Ho veramente voglia di vivere e strapparmi di dosso il guscio’, lei ama mettere insieme i cantautori con la musica elettronica e questo è il suo mondo tanto da andare anche contro la madre per riuscire a portare avanti il suo progetto, buttandosi a capofitto in questo rischio per evitare di vivere una vita di stenti e in cui doveva accontentarsi per forza.

Poco convincente con Serpente al primo live?

Nel primo live, CmqMartina ha portato un pezzo dedicato ad una persona che si è allontanata da lei e che le manca come l’aria e spera davvero di aver fatto arrivare il suo messaggio forte e chiaro. Manuelito la presenta emozionato parlando di lei come di una ragazza ribelle al primo impatto ma molto fragile dentro, e sul palco di X Factor 2020 ha portato un inedito, sal titolo Serpente, su un’amicizia rotta puntando sulla sua fragilità come un punto di forza. Manuel Agnelli parla di qualità quando parla di lei anche se avrebbe voluto qualcosa di un po’ più spinto, qualcosa di osè ma non dal punto di vista dell’abbigliamento ma di perfomance, lei può fare qualcosa di più estremo. Mika non si trova d’accordo con Manuel, l’ha trovata davvero interessante e brava e lo stesso ha detto Emma Marrone. Sa bene che Manuelito sa maneggiare la musica, è un nuovo inedito a cui bisogna abituarsi e sicuramente le sue sfumature devono venire fuori.



