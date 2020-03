CNN “Italia focolaio Coronavirus”/ Ma Di Maio attacca Salvini “parli male all’estero”

Mentre l’Italia entra in una nuova fase di forte emergenza per l’epidemia Coronavirus, con le misure rigide anti-contagio estese a tutto il Paese, la situazione dell’immagine-Italia all’estero diventa un serio problema: dai voli cancellati agli italiani “bloccati”, fino alle folli e illogiche riduzioni del commercio per il “pericolo” che un vestito o un alimento in arrivo dall’Italia possa essere infetto. Il virus in diffusione nel mondo conferma come l’epidemia non abbia una “marchiatura italiana” eppure è quello che in molti Paesi viene mostrato, a cominciare dagli Stati Uniti: sull’emittente televisiva liberal più famosa al mondo, la Cnn, è forte polemica da quando ieri sera è stato mostrato una cartina del contagio del Covid-19 con l’Italia al centro da cui partono raggi verso tutto il resto del mondo. Il messaggio è semplice, l’Italia è il focolaio del virus dimenticando come ad oggi è confermato al 100% che il Sars-Cov2 è giunto dalla Cina e si è espanso almeno da ottobre-novembre scorso. La pizza “corona” della Francia e ora pure la Cnn: gli italiani sono trattati come semi-appestati e l’immagine anche per il turismo è sempre più a rischio anche per i prossimi mesi.

CORONAVIRUS ALL’ESTERO: SCONTRO DI MAIO-SALVINI

In tutto questo, il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha invitato l’intera cittadinanza – dopo il video-messaggio del premier Conte – a tener duro anche per dare l’immagine di Paese serio che combatte unito contro una emergenza importante come quella del Coronavirus: «A noi tutti, istituzioni e politica,dico: abbassiamo i toni, evitiamo colpi di testa e agiamo con la massima lealtà verso lo Stato. Diamo un esempio di serietà anche all’estero, dimostriamo di essere un Paese forte e consapevole». Resta però forte lo scontro con Salvini dopo che nell’intervista al quotidiano spagnolo El Pais il leader della Lega ha attaccato il Governo per la gestione del Coronavirus: «Questo governo non è in grado di gestire la normalità e tanto meno l’emergenza». Per Salvini i primi allarmi lanciati a gennaio dai governatori della Lega non sono stati ascoltati dal Governo, «non ha ritenuto necessario intervenire con controlli e blocchi. Ciò avrebbe impedito la diffusione del contagio»; all’attacco durissimo di Salvini replica altrettanto nettamente l’ex collega Luigi Di Maio, «si sta diffondendo questa vergognosa retorica anti-italiana da parte di alcuni media internazionali: E tu che fai? Vai dal principale giornale spagnolo a dire che l’Italia non ce la fa? E poi con quale criterio? Qual è l’obiettivo? Far girare il tuo nome nel mondo?».

