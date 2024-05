“CO2 non fa male al pianeta”/ Franco Battaglia: “Il programma dei Verdi lo renderebbe meno verde”

Sulle pagine de La Verità, Franco Battaglia ha partecipato a un dibattito televisivo per parlare di questioni climatiche e in particolare delle temperature al di sotto della media stagionale, fino a 10 gradi. In studio era presente anche la giovane avvocatessa Benedetta Scuderi, candidata alle elezioni europee nella stessa lista di Ilaria Salis. L’aspirante politica, secondo Battaglia, ha più volte ribadito come le tocchi spesso “discutere con persone, per lo più maschi bianchi di mezza età”.

Parole che, Battaglia, si appresta subito a commentare: “Lei è bianca come me e Giuliacci (colonnello e meteorologo, ndr) e, quanto alla mezza età, avremmo sì l’aggravante di averla superata, ma le faccio sommessamente notare che anche lei ci arriverà e, quanto all’essere maschio non abbiamo alcun merito né demerito. È vero che lei lo fa passare come demerito, cioè considera come un merito il suo essere femmina, però se ci riflette un attimo, dovrà pur rendersi conto di non aver alcun merito nella definizione del suo sesso”. Il chimico, poi, entra nel merito della questione parlando del famigerato clima di aprile.

Ha fatto discutere il clima di aprile, con temperature al di sotto della media. Il 22 e il 23 sono stati i giorni più freddi del mese, ma è davvero così anomalo, si chiede Franco Battaglia? Secondo il chimico, no. “Se in questo aprile 2024 ci sono stati 2 giorni ove a Milano la temperatura media è stata inferiore ai 10 gradi, di siffatti giorni in passato ce ne sono stati 6 (1974), 10 (1984), 5 (2004) e 0 nel 2014. Secondo il chimico, il 22 gennaio 1943 in Sud Dakota, la temperatura variò da 27 gradi, da -20 a +7 in soli due minuti.

E ancora, secondo Battaglia, la Terra emette radiazione infrarossa con “lunghezze d’onda tra 4 e 40 micron ma la CO2 è capace di assorbire solo la radiazione di 15 micron”. Dunque, secondo l’esperto, la CO2 rimanente non ha effetti negativi sull’effetto serra. Darebbe invece benefici alla vegetazione del pianeta perché è “cibo” per gli alberi. In conclusione, secondo Battaglia “il programma dei Verdi di ridurre le emissioni di CO2 non porta alcun beneficio al clima del pianeta, ma fa un grave danno all’ambiente perché ridurrebbe l’estensione della vegetazione”.

