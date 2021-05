Coc-Porn, cos’è?/ Isola dei Famosi a luci rosse, Blasi: “Akash, l’hai mai fatto?”

Isola dei Famosi a luci rosse! Ilary Blasi scatenata nel corso della diretta del 14 maggio quando le due naufraghe rimaste da sole su Playa Imboscadissima, Beatrice Marchetti e Francesca Lodo, con un gioco di parole, danno lo spunto per un siparietto particolarmente piccante. Il pop-corn diventa in coc-porn e in diretta la conduttrice non si lascia sfuggire l’occasione di stuzzicare i suoi opinionisti sull’argomento. “Tommaso cosa vuol dire coc-porn?” chiede allora Ilary in studio, “Intanto invito tutti i telespettatori a non googlare questa parola!” dichiara l’opinionista. Ne spiega poi la motivazione “In inglese cock significa gallo, però è intesa anche un’altra cosa…” Così mima cosa, ma è poi Iva Zanicchi ad essere più chiara: “Non si può dire caz*o in tv!” Mentre lo studio rumoreggia, Ilary si rivolge ad Akash Kumar chiedendogli “Tu l’hai mai fatto un coc-porn?” Lei nega col sorriso ma è poi Tommaso Zorzi ad intromettersi, dichiarando “Io si, l’ho fatto!” Lo studio è in delirio, Ilary abbandona allora l’argomento e torna alla gara.

