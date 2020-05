Coca Cola e Mentos rendono immuni al coronavirus/ La nuova fake news “esplosiva”

Pubblicità

Come vi abbiamo spiegato spesso e volentieri, in tempo di pandemia da coronavirus si sono moltiplicate le fake news, e tale triste fenomeno non sembra trovare ancora la parola fine. L’ultima è segnalata dagli amici di Bufale.net e rispolvera il grande classico delle caramelle Mentos e della Coca Cola. In questo caso si tratta di una categoria di false notizie cosiddetta griefing, ovvero, chi realizza la bufala lo fa appositamente per prendere in giro un’altra persona, per indurre qualcun’altro, di solito con un basso livello culturale, a compiere un’azione stupida che ovviamente non ha alcuno scopo. E così che nelle ultime ore sta circolando una catena di S. Antonio, ovvero, un messaggio spedito via chat, di solito WhatsApp, che invita l’utente che lo riceve a rispedire a sua volta il testo, in cui si legge: “Secondo un primo studio fatto in Francia, per eliminare il Coronavirus, oltre al plasma, potrebbe funzionare una miscela tra Coca Cola e Mentos. Secondo questo studio, il virus non può sopravvivere a questa bevanda. Inoltre, bevendo questo, diventeremmo immuni”.

COCA COLA E MENTOS: UNA MISCELA ESPLOSIVA, MA IL CORONAVIRUS LASCIAMOLO STARE…

Una cosa che già così appare decisamente grottesca: migliaia di menti geniali sono al lavoro in tutto il mondo da mesi per trovare un vaccino contro il covid, ma basterebbero Coca Cola e Mentos per sconfiggere il virus? Tra l’altro bere questa miscela “esplosiva” è altamente sconsigliato da parte degli addetti ai lavori, visto che rischia di provocare un eccessivo rigurgito, spiacevole sia per chi lo effettua, quanto per chi lo “subisce”. L’unica cosa che volendo si può fare, per un attimo di divertimento, è quello di provare a fare l’esperimento all’aria aperta, meglio utilizzando una bottiglia di Coca Cola scaduta: gettando una caramella Mentos all’interno della nota bevanda a stelle e strisce, vedrete una reazione chimica che porterà la stessa bottiglia ad eruttare come fosse un vulcano. Ma la cura per il coronavirus lasciamola agli esperti…



