Coca Cola Summer Festival, tappa Paestum 29 luglio 2022/ Scaletta cantanti e diretta streaming

Coca Cola Summer Festival, tappa Paestum 29 luglio 2022: chi salirà sul palco?

Terzo e ultimo appuntamento venerdì 29 luglio 2022 con il Coca Coca Summer Festival 2022, in diretta da Paestum che è l’ultima tappa conclusiva di questo importante festival musicale. Alla conduzione dell’evento ci sono Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli, speaker di Radio 105. Sul palco si alterneranno importanti protagonisti dell’estate e delle classifiche musicali. Sul palco dell’ultima tappa del Coca Cola Summer Festival saliranno: Elodie, Noemi, Alvaro Soler, Baby K, The Kolors, Gemelli Diversi, Chadia Rodriguez, Alice Merton, Vegas Jones, Sottotono, Nika Paris, Room 9, Follya, Hanssel Delgado, Berna, Tecla, Crytical, LDA, Tropico, Lil Jolie. L’ingresso è libero.

Come vedere in diretta streaming Coca Cola Summer Festival?

Tutte le tappe avranno un’area riservata ai disabili, fino ad esaurimento posti, con un punto di accesso dedicato. Il Coca Cola Summer Festival 2022 andrà anche in onda in radio, in tv e in diretta streaming. L’appuntamento sarà disponibile in diretta alle 21 su Radio 105, partner ufficiale dell’evento e anche in diretta streaming e sul canale 66 del digitale terrestre. Il Coca Cola Summer Festival celebra la musica della stagione più calda dell’anno con i suoi protagonisti. Il primo appuntamento a Lignano Sabbiadoro seguito da quello di Rimini. Stasera a Paestum la tappa conclusiva della kermesse.

Coca Cola Summer Festival, le tappe della kermesse e gli artisti

Il Coca Cola Summer Festival 2022 si è articolato in tre diverse serate evento. La prima si terrà il 15 luglio a Lignano Sabbiadoro, nota località turistica italiana. Una settimana più tardi, il 22 luglio, la kermesse si sposterà a Rimini, altro polo turistico d’eccellenza del nostro paese. Infine, il 29 luglio, il Coca-Cola Summer Festival si concluderà a Paestum. Ricco il cast di cantanti che si sono esibiti sul palco anche nelle altre tappe del Coca Cola Summer Festival. In primis, direttamente dall’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, ci saranno LDA, Albe e Crytical. Sul palco ci saranno, poi, Elodie, La Rappresentante di Lista, Noemi, Baby K, Annalisa, Aka7even, Alice Merton e Dargen D’Amico.

Prenderanno parte ai concerti anche Giusy Ferreri, Gemelli DiVersi, Francesco Gabbani, Rocco Hunt, Michele Bravi e Fred De Palma. Alle tre serate del Coca-Cola Summer Festival ci saranno anche altri cantanti: Naicok, Deddy, Mr Rain, Riki, Rhove, Sottotono, Tecla, Tropico, The Kolors e Tredici Pietro. Parteciperanno anche Nika Paris, Vegas Jones, Alvaro Soler e Alfa. Inoltre, nel parterre di artisti sono presenti Briga, Berna, Hanssel Delgago, Ketama126, Chadia Rodriguez e Big Boy. Infine ci saranno Follya, Ermal Meta, Federico Rossi, Didy, Samuel, Room9 e Andrea Damante.











