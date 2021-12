Cocaina al posto della medicina: bambina intossicata/ Ravenna, il padre: “Un errore”

Beve un bicchiere d’acqua perché deve assumere un farmaco, ma c’è cocaina dentro. Una bambina di 5 anni è finita per questo in ospedale intossicata. È successo la sera della Vigilia di Natale a Ravenna. A dare l’allarme è stato il padre della bambina, che l’ha subito portata al pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria delle Croci, poi è stata trasferita alla struttura ospedaliera Sant’Orsola di Bologna, ove è ricoverata in terapia intensiva pediatrica. Stando a quanto riportato dal Fatto Quotidiano, la bambina, che doveva assumere un farmaco diuretico, è rimasta sotto osservazione fino alla fine dell’emergenza e non si teme sia in pericolo di vita.

Nella notte le volanti dei carabinieri hanno raggiunto i genitori al pronto soccorso di Ravenna, mentre la squadra mobile si attivava già per le indagini. I genitori della bambina sono stati sentiti dalla polizia nell’ospedale. In seguito al ritrovamento di polvere bianca in casa, dopo un sopralluogo della polizia scientifica, il pm di turno Stefano Stargiotti ha deciso di aprire un fascicolo per lesioni colpose gravi.

IL PADRE DISPERATO “UN ERRORE”

Non è da escludere, secondo il Resto del Carlino, che venga inviata una comunicazione dell’accaduto al tribunale dei Minori di Bologna per eventuali ulteriori valutazioni di natura non penale. «Io e mia moglie siamo fuori dall’ospedale in attesa che nostra figlia si riprenda», ha detto al quotidiano il padre. «Non è il momento», ha risposto quando gli è stato chiesto dell’errore, che avrebbe confermato.

Invece la madre della bambina ha spiegato che «è una vicenda avvenuta dentro le mura di casa e che non deve uscire». Ma la vicenda, in virtù della sua gravità anche perché ha come protagonista un minore, è seria essendo presenti anche risvolti penali. Gli inquirenti comunque hanno anche sentito i vicini, ma da racconti non sono emersi elementi riconducibili a particolari tensioni domestiche. Quel che è certo è che la cocaina era presente in casa e che la bambina l’ha assunta. Inevitabile le indagini su come sia stato possibile.

