Cocainomane a 10 anni/ Choc a Monza: i soldi della paghetta per la droga

Prima la cannabis, poi la “neve” e infine la dipendenza totale dalla droga: il nuovo campanello d’allarme arriva da Monza, con una bimba cocainomane a 10 anni. Un caso che ha scosso la comunità brianzola, una piccola che frequenta la quinta elementare che si trasforma in aggressiva e violenza, nonché disperata, a causa degli effetti delle sostanze stupefacenti. E, a differenza del recente caso di Pisa, la bambina vive in una famiglia normale come tante: nessuna storia di droga alle spalle e nessun caso particolare da segnalare. Una scoperta che ha sconvolto i genitori della piccola, portata al pronto soccorso al culmine di una crisi di nervi: come riporta Quotidiano.net, le analisi cliniche hanno evidenziato che aveva già effettuato il “passaggio” dagli spinelli alla polvere bianca. I soldi della paghetta per comprare la droga, l’incontro con spacciatori senza scrupoli e dunque la dipendenza: un caso che fa riflettere e che si aggiunge alla lunga serie di episodi registrati nell’ultimo periodo, con sempre più minorenni che si avvicinano al mondo della cocaina…

COCAINOMANE A 10 ANNI: “SGUARDO PERSO, IL RITRATTTO DEL DOLORE”

Antonio Amatulli è il primario di psichiatria di Vimercate che ha accolto la bimba cocainomane a 10 anni e le sue parole non lasciano spazio a dubbi: quello dei minorenni dipendenti della cocaina è un problema che cresce e sono necessarie contromisure per combattere il fenomeno. «Come per gli altri giovani che riempiono le degenze, i sintomi lasciavano pochi dubbi sull’origine dei problemi. Quando è così, è il ritratto del dolore», le parole del professore ai microfoni de Il Giorno, con il primario di psichiatria che ha evidenziato come sarà necessario un lungo percorso alla piccola per tornare a vivere una vita normale, affiancata e sostenuta dalla sua famiglia. E, come dicevamo, il trend preoccupa e angoscia: «Qui i ricoveri dei minori sono cresciuti in modo esponenziale. È un fenomeno nuovo e gravissimo, fino a cinque anni fa praticamente non esisteva. Adesso, è quotidianità. E le strutture devono cambiare: sono pochi i reparti di psichiatria destinati ai minori, in Lombardia sono solo cinque. Dove non esistono, i ragazzini finiscono assieme agli adulti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA