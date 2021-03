Coccole alle mucche: l’antistress spopola in pandemia/ “Benefici per salute mentale”

Durante la pandemia di covid in corso sono diventati sempre più popolari i servizi che permettono di effettuare le coccole alle mucche, i cosiddetti cow-hugging. In poche parole una persone può abbracciare una mucca, traendone beneficio e recandone allo stesso animale. Stando a quanto riferisce la BBC, si tratta di una pratica che ha origine nei Paesi Bassi, precisamente nella città rurale di Reuver, e che si sta diffondendo in numerose parti del mondo al punto che anche alcune star americane, come ad esempio Pamela Anderson, si sono fatte fotografare nell’atto appunto di abbracciare una mucca.

Secondo quanto sostengono gli esperti, abbracciare una macca permette di ottenere un beneficio psichico, ma in generale qualsiasi creatura pelosa si possa abbracciare, come ad esempio un cane, un gatto o magari un simpatico maialino, può recare un beneficio alla saluta mentale.

COCCOLE ALLE MUCCHE: 75 DOLLARI L’ORA IN UNA FATTORIA DELL’ARIZONA

Il servizio di abbracci alle mucche non è comunque alla portata di tutti, come anche fatto notare da Forbes: la Farm Animal Sanctuary di Aimee in Arizona, consente ai visitatori di fare coccole alle mucche al costo di 75 dollari all’ora, poco più di 60 euro. Il prezzo non sembra comunque scoraggiare le persone, e Aimee Takaha, il proprietario della stessa fattoria, ha spiegato di aver prenotazioni fino a luglio, senza alcun buco in cui inserire eventuali altri clienti. Ma perchè si abbracciano le mucche? Uno studio del 2007 pubblicato sulla rivista Applied Animal Behaviour Science affermava che questi animali “mostrano segnali di profondo rilassamento, reclinano le orecchie quando vengono massaggiate in particolari aree del collo e della parte superiore della schiena. Si ritiene che le coccole alle mucche promuovano la positività e riducano lo stress aumentando l’ossitocina negli esseri umani. Gli effetti calmanti dell’abbracciare un animale per ricevere supporto emotivo sono accentuati quando si tratta di grandi mammiferi”. A questo punto non ci resta che provare anche noi ad abbracciare le mucche per capire se realmente sia così benefico per il corpo e soprattutto la mente.

