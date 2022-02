Cochi Ponzoni e Renato Pozzetto: perchè si sono separati?/ “Mai litigato fra di noi”

Cochi Ponzoni e Renato Pozzetto sono senza dubbio fra i più grandi comici italiani di tutti i tempi. Il loro sodalizio nacque ufficialmente negli anni ’60 in quel di Milano, dopo una conoscenza avvenuta a scuola, presso l’istituto Cattaneo di Milano. Esordirono allo storico locale Cab 64 a Milano nel 1965, riuscendo subito a fare breccia nel pubblico con la loro comicità innata, spiccatamente meneghina. Cochi Ponzoni e Renato Pozzetto rimasero assieme per una decina d’anni, prima di prendere strade diverse fino alla storica reunion datata 2010.

Della separazione fra i due se ne è parlato spesso e volentieri, fornendo anche versioni tutt’altro che veritiere. Cochi e Renato, infatti, si separarono semplicemente per via dei molteplici impegni di Pozzetto, che in particolare negli anni 70, ’80 e ’90, recitò in numerose commedie italiane divenute poi dei veri e propri film cult. Nonostante la liason si sia interrotta a lungo, i due sono rimasti in ottimi rapporti, come aveva raccontato poco tempo fa lo stesso Cochi Ponzoni parlando con i microfoni del Corriere della Sera: “Quando ho visto Renato l’ultima volta? Sono andato a trovarlo ai primi di agosto con mia moglie perché poi doveva cominciare un film nuovo con Pupi Avati”, raccontava l’attore durante l’estate di due anni fa.

COCHI PONZONI E RENATO POZZETTO: “I GIORNALI HANNO SCRITTO DI TUTTO…”

E sulle voci di un possibile litigio con Renato Pozzetto, Cochi Ponzoni aveva spiegato, smentendo seccamente: “Mi dispiace sinceramente, perché non è vero. Io a un certo punto da Trieste mi trasferii a Roma, mi ero separato da mia moglie, e feci altro. La mia era una separazione consensuale, ma gli avvocati ne sapevano poco o niente, così fondai l’Asdi, l’associzione separati e divorziati: riuscivamo a far divorziare le persone con centomila lire”.

“Mi consideravano il povero cristo rispetto a Renato – ha proseguito ancora Cochi – ma io ero felice di fare il teatro di prosa. Comunque ne hanno scritte di cotte e di crude…”. Anche a Repubblica l’attore milanese aveva ribadito la questione: “Ognuno voleva seguire una strada diversa, ma nessuna divergenza, siamo sempre sempre sempre stati amici, fratelli. Certo, coi film ha avuto più successo di me. Pensi che una volta una commessa strabuzzò gli occhi guardandomi, poi confessò “ma lei non era morto?”. Ma io amo il teatro, felicissimo così”. Cochi e Renato presero quindi obbligatoriamente strade differenti, come detto sopra, per via della grande notorietà raggiunta dal secondo: ma il primo è comunque rimasto nei cuori degli italiani, soprattutto in quelli di coloro che hanno vissuto quei magici anni dello spettacolo e del cabaret.

