Chi è CoCo, artista napoletano che nel mondo della musica è stato più o meno attivo dal 2009. L'esperienza a Londra e la pizzeria aperta con Luchè

Dopo aver cominciato la sua carriera con il nome di Corrado, chiamandosi Corrado Migliaro, l’artista ha deciso di cambiare il suo nome d’arte in CoCo. Nato a Napoli nel 1988, CoCo ha cominciato la sua carriera più tardi rispetto a quanto si potrebbe pensare. Prima di dedicarsi infatti alla musica ha svolto una serie di mestieri e ha persino aperto una pizzeria a Londra, insieme a Luchè, che si era appunto trasferito nel Regno Unito. CoCo ha vissuto a Londra dal 2011 e per circa nove anni. Proprio mentre viveva a Londra e gestiva la pizzeria aperta con Luchè, CoCo ha continuato la sua attività nel mondo della musica, collaborando con numerosi artisti del mondo rap come Marracash, Shablo e MadMan.

Lontano poi dal mondo della musica per circa quattro anni, nel 2016 CoCo è tornato a cantare, cambiando anche nome d’arte. Proprio in quell’anno l’artista ha pubblicato il suo nuovo mixtape, partecipando anche al disco di Luchè “Malammore”. La carriera dell’artista è proseguita anche negli anni a seguire con collaborazioni importanti con artisti vari, come anche Ernia, Rkmi e Geolier. Nel 2020 CoCo ha pubblicato due tracce con Gigi D’Alessio, mentre nel 2021 con Luchè e Geeno ha lavorato al singolo “Topless”. Negli ultimi anni, l’artista è stato meno attivo, come ha avuto modo di ammettere proprio lui stesso.

CoCo, chi è: il nuovo disco e il ritorno a Londra

Dopo aver vissuto nove anni a Londra, CoCo ci torna spesso e volentieri, anche perché lì vive suo figlio, nato proprio durante gli anni londinesi. A gennaio 2025 l’artista ha pubblicato una serie di scatti dalla capitale britannica, rivelando di essere tornato dopo qualche tempo di assenza. “Volevo ripartire da Londra, sono stato off per un po’” ha rivelato CoCo, che ha poi specificato: “Voglio andare dritto ed essere attivo”. Il tutto, a partire dalla sua Londra.