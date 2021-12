Coco/ Su Rai 3 si canta e si balla con il film d’animazione

Coco, film di Rai 3 diretto da Lee Unkrich

Coco illuminerà la prima serata di oggi, 25 dicembre, a partire dalle ore 21:20 su Rai 3. Questa pellicola ha debuttato nei cinema di tutto il mondo nell’anno 2017, è stato prodotto dalla Pixar e appartiene al genere di animazione. Il regista di questo film risulta essere Lee Unkrich ma in quest’opera è stato aiutato dalla co-direzione di Adrian Molina.

Inoltre, la sceneggiatura è stata stilata da Adrian Molina e Matthew Aldrich. Per doppiare i personaggi principali del film sono stati scelti attori molto famosi come Anthony Gonzalez, Gael Garcia Bernal, Benjamin Bratt, Ana Ofelia Murguia, Jaime Camil, Sofia Espinosa, Luis Valdez e Alanna Ubach. La fotografia del film è stata curata da Matt Aspbury e Daniel Feinberg mentre le musiche sono state realizzate da Michael Giacchino.

Coco, la trama del film: il sogno di un bimbo di 12 anni

Soffermiamoci ora sulla trama di Coco. Miguel Rivera è un bambino dodicenne che vive nella cittadina messicana di Santa Cecilia. Miguel vive insieme alla sua famiglia e cresce insieme ai diversi membri che lo accudiscono e si preoccupano di lui. Miguel ha una grande passione, vale a dire quella della musica. Difatti, il suo sogno è quello di diventare un famoso cantante che possa essere riconosciuto in tutto il mondo. Tuttavia, deve affrontare l’opposizione della sua famiglia.

Difatti, i parenti di Miguel odiano la musica, anzi la considerano bandita dalla loro cerchia familiare. Tutto ciò perché il bisnonno di Miguel era un cantante, abbandonò la bisnonna e fuggì per sempre in cerca della gloria. Da allora, tutti i Rivera odiano i musicisti e li considerano poco degni di onore. Tuttavia, durante l’onoranza messicana del Dia de Los Muertos, Miguel scappa dalla sua famiglia e si reca alla tomba di Ernesto de La Cruz, noto cantante messicano e suo idolo.

Qui trova anche la sua chitarra, decide di suonarla e improvvisamente si ritrova catapultato in un universo alternativo. Miguel si ritrova improvvisamente nell’Aldilà e cercherà in tutti i modi di ritornare nel mondo dei vivi. Per riuscirci, dovrà contare sull’aiuto di Hector, un musicista che apparentemente sembra un imbroglione e dei suoi parenti defunti. Nel suo viaggio nel mondo dei morti, Miguel scoprirà diverse cose, si troverà faccia a faccia con il suo idolo e conoscerà meglio i membri che hanno reso grande la sua famiglia.

