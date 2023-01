Codacons interviene sul televoto di Antonella Fiordelisi/ “Faremo delle verifiche”

Codacons, parte la verifica al televoto vinto da Antonella Fiordelisi: il comunicato

Il 26 dicembre scorso Antonella Fiordelisi ha vinto il televoto su Oriana Marzoli, risultando la preferita del pubblico. I risultati delle votazioni hanno scatenato l’ira del web, i cui sondaggi erano tutti a favore dell’influencer spagnola. In molti sono intervenuti sulla questione, persino Guendalina Tavassi che ha parlato di “bot cinesi”. Sulla rete gli utenti hanno chiesto, dunque, l’intervento di Codacons in modo da poter fare luce sulla questione.

Il presidente di Codacons, Carlo Rienzi, ha deciso di intervenire e su Nuovo Tv ha dichiarato: “Dopo infinite proteste abbiamo chiesto di verificare i voti, perché sia noi sia il pubblico siamo per la correttezza e la trasparenza della procedura dei voti. Anche se sembrano solo giochi, in realtà molte volte su questi reality show vengono fatte scommesse legali e a volte illegali, per cui le cose si fanno decisamente serie”. Poi ha concluso, parlando apertamente di truffa ai danni della gente. I bot? Meccanismi come questi fanno saltare la par condicio e la trasparenza del gioco. È una truffa nei confronti dei telespettatori, che non possono che sentirsi presi in giro”.

Antonella Fiordelisi non gode certo del favore del web, nonostante sia stata votata come preferita dal pubblico. Uno dei motivi per cui è così calata nei sondaggi è sicuramente il rapporto altalenante con Edoardo Donnamaria. La schermista, in confidenza a Dana Saber, ha svelato alcuni atteggiamenti che non le piacciono del volto di Forum.

Antonella Fiordelisi, dunque, ha dichiarato alla sua amica: “Io sono cambiata per lui, gli ho dato tutto il bene e l’amore del mondo. Però mi dà fastidio che a volte sfotte, fa le stesse cose che facevo io due mesi fa. Lui fa battutine, mette in mezzo altra gente, fa le battute fastidiose. Io non faccio così, se lo faccio poi chiedo scusa, invece lui no. Su certe cose è un po’ bambino, deve crescere”.

