Codacons vs Governo/ Lettera a Gualtieri: “No al recupero debiti col Fisco”

Codacons contro il Governo, chiesto un incontro al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Come riporta Francesco Fredella su Affari Italiani, il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori ha inviato una lettera al Tesoro per lanciare l’allarme in vista della ripresa della riscossione dei tributi da parte dell’esecutivo giallorosso. Il prossimo mese, a novembre, è in programma una pioggia di cartelle esattoriali, ma gli imprenditori sono con l’acqua alla gola a causa dell’emergenza economica legata alla pandemia da coronavirus. Il Codacons ha messo in risalto le difficoltà nel pagare dipendenti, fornitori, bollette e affitto, evidenziando che si tratta di «recupero di debiti verso il Fisco di anni precedenti il Covid-19 e che molte piccole e medio imprese (più in generale molte partite Iva e persone fisiche) si trovano adesso in una situazione di oggettiva difficoltà economica».

CODACONS VS GOVERNO: “NO AL RECUPERO DEBITI COL FISCO”

Nella lettera inviata a Roberto Gualtieri, il Codacons ha diffidato il Ministero dell’Economia alla ripresa della riscossione «nel rispetto dei principi di capacità contributiva e progressività costituzionalmente previsti», ribadendo che imprenditori e famiglie hanno dovuto fare i conti con una pesante stangata legata al lockdown ed al calo di guadagno a causa della CIG, senza dimenticare tutti coloro che sono stati cancellati. Non mancano le proposte: l’associazione ha promosso la ripresa della riscossione scaglionata per fasce di reddito, la dilazione del debito o ancora l’eliminazione di interessi di dilazione dai piani di rateizzazione richiesti sino al 2022. Come già evidenziato e confermato da Francesco Fredella su Affari Italiani, il Codacons ha chiesto un incontro urgente al Ministero per fare il punto della situazione sul delicato dossier che coinvolge migliaia di persone. Ricordiamo che il ministro Gualtieri ha escluso passi indietro ai microfoni di Rai News 24: «Parliamo di debiti verso il fisco di anni precedenti che non c’entrano niente con il coronavirus e che è giusto che i contribuenti saldino, ma nel tempo che sarà necessario».



