Codex Sassoon, venduta all’asta la bibbia dei record/ Acquistata per 35,1 mln di euro

Una bibbia è stata protagonista di un’asta da record. Si tratta nel dettaglio, come riferito dai colleghi dell’Adnkronos, della bibbia ebraica (quasi completa), più antica esistente, leggasi la Codex Sassoon, risalente a circa 1.100 anni fa essendo datata fra la fine del nono e l’inizio del decismo secolo. E’ stata venduta nelle scorse ore presso la casa d’aste Sotheby’s a New York per ben 38.126.000 dollari pari a 35.170.000 euro. A mettere in vendita il prezioso manoscritto è stato Jacob Jacqui Safra, finanziere e collezionista svizzero nonché erede di una fortuna di cui è entrato in possesso nel 1989.

L’asta per la bibbia dei record è durata una decina di minuti, e dopo una serie di rialzi alla fine se l’è aggiudicata Alfred Moses, un avvocato che lavora presso lo studio Covington & Burling e che ha ricoperto anche l’incarico di ambasciatore degli Stati Uniti in Romania durante la presidenza di Bill Clinton. Il fortunato acquirente ha fatto sapere che donerà il Codex Sassoon all’Anu Museum – Museum of the Jewish People di Tel Aviv. “Era mia missione rendendomi conto dell’importanza storica del Codex Sassoon e fare in modo che fosse custodito in un luogo accessibile a tutti”, ha spiegato lo stesso ex ambasciatore tramite comunicato subito dopo la chiusura della vendita.

CODEX SASSOON, VENDUTA ALL’ASTA LA BIBBIA DEI RECORD: SUPERATO IL CODICE DA VINCI

La bibbia in questione è divenuto il codice manoscritto più prezioso mai venduto all’asta in tutto il mondo, superando anche il famoso Codice Leicester di Leonardo da Vinci e acquistato da Bill Gates nel 1994 per 30,8 milioni di dollari. Resta comunque inferiore come valore se prendiamo in considerazione i documenti storici, visto che Ken Griffin nel 2021 pagò ben 43 milioni di dollari per assicurarsi una copia originale stampata della Costituzione degli Stati Uniti.

La bibbia Codex Sassoon presenta tutti i 24 libri delle Sacre scritture ebraiche meno una dozzina di fogli, e sono presenti i primi 10 capitoli della Genesi. In totale è composta da 792 pagine di pergamena.

