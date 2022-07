Codice 999/ Su Italia 1 il film con Kate Winslet

Codice 999, film di Italia 1 diretto da John Hillcoat

Codice 999 va in onda oggi, venerdì 15 luglio, su Italia 1 a partire dalle 21.20. Si tratta di un film d’azione del 2016 dal titolo originale Triple Nine, distribuito da M2 Pictures e prodotto da Worldview Entertainment, Anonymous Content, Surefire Entertainment Capital.

La regia è di John Hillcoat, in dodici anni di carriera ha diretto quattro film e una serie televisiva. La protagonista principale è Kate Winslet, vincitrice del Premio Oscar nel 2009 come migliore attrice protagonista per The Reader. Nei suoi ventinove anni di carriera ha vinto quattro Golden Globe, tre BAFTA, tre European Film Awards, due SAG Awards e un Premio César onorario. Il successo lo ha ottenuto interpretando Rose in Titanic con Leonardo DiCaprio. Nel cast troviamo: Chiwetel Ejiofor, Woody Harrelson, Roman Reedus e Casey Affleck.

Codice 999, la trama del film

La storia di Codice 999 è ambientata in Georgia a Città di Atlanta. Quattro agenti della polizia fanno parte di una banda di corrotti e criminali che agiscono sotto la guida di Terrell Thompkins, in passato era un agente delle forze speciali. Il gruppo è pressato dalla mafia russa che lo ricatta. L’unico modo per liberarsi di questa incombenza è portare a termine una rapina in una banca, superando i sofisticati sistemi di sicurezza.

Per assicurarsi che il piano venga portato a termine, la mafiosa Irina Vaslov prende in ostaggio la famiglia di Terrell e lo obbliga anche a appropriarsi di alcuni documenti segreti governativi per suo conto. L’unica maniera per poter accedere al caveau e effettuare la rapina è portare disordine e confusione all’interno dell’istituto di credito. Bisogna causare un 999, il codice utilizzato dai criminali per indicare che un agente dovrà essere ucciso sul campo. Quando a Marcus gli viene affiancato un giovane agente, il gruppo decide che debba essere lui la persona da sacrificare. Ma durante l’operazione qualcosa non va per il verso giusto.

Il video del trailer di Codice 999













