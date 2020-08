Codice 999/ Video, su Italia 1 il film con Casey Affleck (oggi, 26 agosto 2020)

Codice 999 va in onda oggi, 26 agosto 2020, su Italia 1 delle 21.30. Si tratta di una pellicola prodotta da diverse case congiuntamente, nella fattispecie Worldview Entertainment, Anonymous Content, MadRiver Pictures, Sierra Pictures, Surefire Entertainment Capital, sinergia intensa per la confezione di ” film uscito nel 2016 con la regia del cineasta australiano John Hillcoat. Questi non è un regista prolifico però quel ‘Red Dead Redemption: The Man from Blackwater’ è entrato di diritto nelle cineteche della cinematografia Western moderna slegata da Quentin Tarantino, ‘Lawless’ nel 2012 vide l’ottima interpretazione di Shia LaBeouf in una sceneggiatura estemporanea del re del blues underground Nick Cave, qui senza i suoi semi del male.

‘Codice 999’ si avvale della presenza artistica di attori dediti all’azione thriller: Casey Affleck, fratello minore del pluripremiato, sia come attore che come regista, Ben Affleck è il protagonista, un attore anch’esso regista che ha da poco completato la sua personale biografia cinematografica sulla vita del cognato Joaquin Phoenix ‘Joaquin Phoenix – Io sono qui! (I’m Still Here)’ un ‘mockumentary’, cioè un documentario fittizio, volutamente falso e surreale, una piccola perla da scoprire. Casey Affleck lo abbiamo imparato ad apprezzare in passato con ‘L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford (The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford)’ ed in ‘Ocean’s twleve’ di Sodebergh. Assieme ad Affleck in ‘Codice 999’ l’attore britannico (un Emmy vinto per la sua perfetta interpretazione in ‘Otello’) Chiwetel Ejiofor da un tocco di classe ad una pellicola votata all’azione con la pretesa di essere qualcosa di più.

Codice 999, la trama del film

Il Codice 999 nella terminologia della polizia americana è quel particolare codice che le volanti chiamano al comando, alle centrali, quando un poliziotto è caduto a terra in seguito ad una sparatoria. È il classico ‘centrale, abbiamo un agente colpito a terra’, quindi è il codice che pretende rinforzi ed a sfruttarlo sarà la tremenda Irina, una gangster di origini sovietiche, appartenente alla nuova mafia russa che in America sta espandendosi con crimini e controlli anche sanguinosi negli scontri con altre tipologie di malavita. Irina ha generato una gang di esperti nella morte: ex militari e poliziotti, agenti federali e servizi segreti mercenari e corrotti, sono gli uomini che lei assolda ed addestra, ma per il suo piano, per generare una distrazione dal focus della vera azione, le serve quel codice 999 che porterebbe agenti in massa in un luogo mentre tutto si svolgerà altrove, quindi un fronte evasivo per permetterle di mettere in atto il suo diabolico piano. Ma non tutti gli agenti sono corrotti e non tutti abboccano all’esca, quindi la cattiva Irina avrà filo da torcere.

