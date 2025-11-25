Il prossimo e nuovo Codice degli incentivi agevolerà gli autonomi, che potranno accedere agli incentivi pubblici come le PMI.

Il nuovo Codice degli incentivi rappresenta un segnale di positività per i lavoratori autonomi, oggi esclusi quasi “discriminati” rispetto alle possibilità concesse alle PMI, che contrariamente ai primi potrebbero accedere a diversi aiuti pubblici.

Con l’attuazione del Decreto – al momento in forse – i lavoratori in proprio potranno partecipare ai medesimi bandi previsti per le piccole e medie imprese, così da non creare squilibri tra le attività d’impresa.

REGIONALI VISTE DA DX/ La Lega triplica in Veneto, male FdI, ora alla Meloni serve una nuova legge elettorale

Il Codice degli incentivi includerà gli autonomi

Il prossimo Codice degli incentivi – a patto che venga approvato – sarà più trasparente, specialmente nei confronti dei lavoratori autonomi che avranno le stesse opportunità previste per le PMI (in merito all’adesione ai bandi pubblici).

RINNOVO CCNL METALMECCANICI/ Un nuovo segnale sul "problema" della Cgil

Il Decreto Legislativo che è stato introdotto con il protocollo normativo numero 160 e risalente a due anni fa, nel 2023, ha 3 finalità specifiche da dover raggiungere: uniformare l’iter senza distinzione tra le attività economiche, render gli iter burocratici più snelli, veloci e semplici, e favorire più trasparenza sulle norme.

Finalmente liberi professionisti e freelance potranno vedersi approvare quanto richiesto da anni, niente esclusione e/o regole differenti per partecipare ai bandi e incentivi pubblici, sempre più limitati alle PMI per i requisiti richiesti (bilancio, codici ATECO restrittivi, condizioni patrimoniali complesse e numero di dipendenti specifici).

REGIONALI VISTE DA SX/ Campania e Puglia, le due ombre sulla vittoria netta del campo largo

Dunque niente più esclusioni per gli autonomi, una vittoria raggiunta dopo diversi anni di potenziali rivalse.

Un lungo percorso di quasi 9 anni

Dopo quasi 9 anni si chiude il capitolo del Jobs Act per gli autonomi, iniziato nel 2017 e concluso a fine 2025. Il percorso – da sempre – ha previsto di equilibrare i ruoli tra le piccole e medie imprese (le fatidiche PMI) e i liberi professionisti.

Per Marina Calderone è un segnale di crescita, sostenendo di poter dare pari opportunità agli autonomi per l’accesso ad incentivi legati agli investimenti, alla formazione e all’innovazione.

Sempre il Ministro delle Politiche Sociali e del Lavoro ha ammesso la propria soddisfazione nell’efficienza e trasparenza di quanto ottenuto.