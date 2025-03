A poco più di tre mesi dall’entrata in vigore del nuovo codice della strada fortemente voluto dal ministro Matteo Salvini per ridurre il numero di incidenti e – di conseguenza – la mortalità sulle strade italiane, la Polizia stradale e i Carabinieri hanno pubblicato i dati aggiornati su controlli effettuati, effrazioni contestate, patenti ritirate e – ovviamente – incidenti rilevati che sembrano provare a tutti gli effetti che la deterrenza introdotta con il nuovo codice della strada sta funzionando; il tutto – ma questo è un mezzo problema, facilmente e rapidamente risolvibile con un paio di circolari – con un aggravio del lavoro per gli agenti che ha causato un paio di grattacapi nelle piccole città.

Partinico, Gioacchino Vaccaro morto massacrato di botte durante lite/ Due fratelli accusati di omicidio

Entrando subito nel merito dei dati sugli effetti del nuovo codice della strada, nei primi tre mesi di entrata in vigore la Polizia stradale ha ritirato complessivamente 16mila 432 patenti di guida che sono praticamente pari alla metà delle 38mila ritirate nel corso dell’intero anno 2024: la metà esatta delle oltre 16mila revoche è da imputare all’uso del cellulare alla guida; mentre al contempo è interessante notare che una larga maggioranza delle revoche è da imputare alle ‘mini-sospensioni‘ legate alle effrazioni più lievi – come un sorpasso a destra, le mancate precedenze e il passaggio con il semaforo rosso – e che prevedono ritiri tra i 7 e i 30 giorni.

Fecondità ai minimi storici: nel 2024 1,18 figli per donna/ Istat: "Popolazione diminuita di 281mila persone"

Gli effetti del nuovo codice della strada: calano le infrazioni accertate e gli incidenti, ma la mortalità è in lieve aumento

Insomma, è innegabile che in soli tre mesi il codice della strada sembra star dando dei frutti piuttosto positivi soprattutto fermo restando che a fronte di un aumento annuo (ovvero che tiene conto del dato al 31 dicembre e di quello alla fine di marzo) di circa il 54,7% dei ritiri delle patenti – estendendo i dati – è corrisposta anche una diminuzione del 37,7% delle infrazioni accertate, calate dalle oltre 570mila dello scorso anno alle quasi 356mila di marzo; il tutto peraltro anche a fronte di una riduzione del 4,4% delle pattuglie impiegate sulle strade (passate da 124mila e 118mila).

Delitto di Garlasco/ Andrea Sempio sul caso Chiara Poggi: "La mia unica sfortuna è stata..."

Venendo a quelli che possiamo definire i dati più importanti sugli effetti del codice della strada, secondo le rilevazioni da parte della Polizia stradale e dei Carabinieri, in questi tre mesi dal 14 dicembre ad oggi si è rilevato anche un calo del 5,1% degli incidenti complessivi scesi dai 12mila 185 dello scorso anno agli 11mila 568 del 2025: un dato di per sé non esattamente indicativo dato che non si può parlare di rilevanza statistica facendo riferimento a soli tre mesi e che al contempo – purtroppo, ma ferme restando le stesse premesse – nasconde anche un aumento del 3,4% dei morti in seguito ad un incidente.