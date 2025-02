NUOVO CODICE DELLA STRADA, I PRIMI DATI

La riforma del Codice della strada sta funzionando: lo dimostrano i dati sugli incidenti stradali, eppure per il ministro dei Trasporti Matteo Salvini si possono migliorare, nonostante un calo da dicembre a febbraio del 6% (e del 22% per quelli mortali). I dati raccolti dalla polizia stradale e dai carabinieri parlano chiaro e, in merito alle vittime della strada, evidenziano un calo del 24,5%. Sono diminuiti pure gli scontri che causano lesioni: in questo caso il calo è del 9,8%. Per quanto riguarda i feriti, la riduzione è dell’11,6%.

Come evidenziato da Il Tempo, questo fenomeno è legato inevitabilmente all’aumento dei controlli. Infatti, nel periodo esaminato sono state coinvolte ben 621mila pattuglie nei controlli. I dati rimarcano che sono state contestate 249mila violazioni, delle quali 35mila riguardano il superamento del limite di velocità, mentre 14mila per l’assenza delle cinture di sicurezza allacciate, poco più di 6mila per l’uso del cellulare alla guida. A tal proposito, sono diminuiti anche i ritiri di patenti per l’uso del cellulare.

Dunque, incentivare l’utilizzo del vivavoce e a fermarsi per mandare messaggi incrementa la sicurezza sulle strade italiane. Solo l’1,65% dei fermati è risultato positivo all’alcoltest, non arriva neppure all’1% chi invece è risultato positivo a sostanze stupefacenti.

NUOVO CODICE DELLA STRADA, “POSSIAMO ANCORA MIGLIORARE”

C’è soddisfazione al Ministero dei Trasporti, perché i dati confermano che la stretta di Matteo Salvini sta funzionando, ma c’è anche la voglia di fare meglio e la convinzione che “possano ulteriormente migliorare“. La deputata della Lega Simona Loizzo, commentando i dati, ha infatti tracciato la strada per il futuro, spiegando che la riforma del Codice della strada farà segnare una percentuale ancora più positiva a fine anno.

“Il nostro leader ha fatto questa riforma per le tanti, troppe morti sulla strada“, ha dichiarato, come riportato da Il Tempo. Eppure, non mancano gli attacchi a una riforma che, pur avendo dei margini di miglioramento, riconosciuti dallo stesso promotore, ha avuto già un impatto importante, del resto, come evidenziato da Salvini stesso, “anche una sola vita salvata rispetto al passato è un grande successo“.