Codice della strada/ Ecco le 5 infrazioni da evitare per non avere multe salatissime

Il 2022 ha visto l’introduzione del nuovo codice della strada che ha comportato l’incremento di alcune sanzioni pecuniarie dovute al mancato rispetto della normativa. Infatti le infrazioni costano caro, si sa ma ci sono alcune che costano più delle altre.

Codice della strada: nel 2022 le modifiche, ecco cosa cambia

È bene dunque sapere quali sono le infrazioni che costano migliaia di euro l’una, oltre a una serie di decurtazioni sui punti della patente. Il dirigente della Polizia stradale citato dal quotidiano nazionale, Giandomenico protospataro ha dichiarato infatti che il comportamento più grave è la guida in stato di ebbrezza. Si tratta di una trasgressione commessa al volante e anche tra le più frequenti che però rischia di costare carissimo. Infatti alla guida in stato di ebbrezza si associa anche il profilo penale.

Poi abbiamo l’articolo 142 del codice della strada che comporta l’eccesso di velocità, questa può causare una multa da 845 fino a 3.382 euro se si viaggia più di 60 km orari sopra il limite di velocità.

Inoltre l’articolo 179 concerne il tachigrafo, quindi lo strumento installato nei veicoli commerciali industriali registri e chilometri e tempi di guida in modo automatico queste mie auto automatico ehm i malfunzionamenti e le alterazioni dello stesso possono costare da 866 a 3.000.000.464 punti.

Codice della strada: le multe più salate

Poi abbiamo coloro che violano la ZTL. Si tratta di una multa potenzialmente seriale in quanto chi viola una ZTL solitamente non sa nemmeno di averla violata e quindi ripeterà l’errore. In questo caso il codice della strada aveva previsto all’articolo 198 bis uno sconto evitando quindi la ripetizione della multa, ma per l’infrazione della ZTL lo sconto non si applica. Infatti la ZTL è stata introdotta anche per motivi relativi alla transizione energetica e quindi al passaggio alle auto elettriche nel centro città consentire ad un automobilista di pagare una sola multa non avrebbe quindi favorito la logica complessiva che soggiace all’introduzione della zona traffico limitato.

Poi abbiamo la multa che concerne coloro che violano l’articolo 176 e quindi guidano contromano in autostrada. In questo caso la multa va da 2046 A 8186 e se accade di notte invece il verbale arriva fino a 11.000 euro.

Contro ogni pronostico è una vera e propria stangata anche la violazione dell’articolo 193 vale a dire la guida senza assicurazione che può costare da 866 fino a 3.464.











