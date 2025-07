Il severo giudizio dell'ex consigliere Rai Alberto Contri sulla nuova serie di "Codice -La vita è digitale" in onda su RaiUno

All’inizio di ogni estate, puntuale come il solleone, è tornata in tarda serata su RaiUno “Codice – La vita è digitale”, che era una delle migliori trasmissioni del Servizio Pubblico. Conduzione, regia, fotografia, animazioni, montaggio, tutto è sempre stato ai massimi livelli.

Ogni tanto c’era qualche picco transumanista, inevitabile per via dell’atteggiamento dell’autrice e conduttrice Barbara Carfagna, sempre intenta a scovare ovunque le innovazioni del mondo digitale, buone o cattive che fossero. Ma la qualità complessiva è sempre stata molto alta.

Giunto al nono anno, il programma si è come sbiadito e impoverito, assomigliando sempre di più a un talk show: lunghe interviste spesso poco comprensibili a docenti dall’eloquio astruso, in gran parte realizzate con l’impiego dello studio virtuale. Piuttosto sgradevole l’impressione che per diversi degli ospiti scelti l’opportunità di apparire come grandi innovatori risulti di grande utilità promozionale per la loro attività.

Ma ciò che più colpisce è la convinta diffusione di un relativismo etico intriso di riduzionismo, materialismo e – in maniera crescente – di transumanesimo.

Basta citare qualche esempio: “l’astro nascente della Silicon Valley” (così ne parla la conduttrice con occhi luccicanti di ammirazione) annuncia di voler fare un figlio solo quando potrà impiantargli nel cervello il sistema Neuralink così da avere un figlio enhanced. Sic.

Come se fosse oramai un dato acquisito e normale, si parla della banca del seme cui le donne possono attingere scegliendo le caratteristiche del futuro neonato, molto più facilmente individuabili grazie alle approfondite analisi del DNA oggi possibili grazie all’Intelligenza artificiale. Con altrettanta naturalezza veniamo edotti che l’utero artificiale sarebbe già normalmente funzionante in alcuni Paesi (il che non risulta affatto).

Ma queste sono solo alcune delle chicche aberranti presentate come grandi progressi della tecnologia. Meritano una citazione più dettagliata due casi, assai rilevanti per l’assurdità e la gravità delle affermazioni fatte in una trasmissione del Servizio Pubblico pagato con il canone.

Nella prima puntata del 2025 si è dato grande spazio a una vera e propria celebrazione del cosiddetto “gemello digitale”, sostenendo che potrà continuare a lavorare al nostro posto anche quando saremo in pensione, e addirittura pagherebbe lui al nostro posto la pensione.

Ora, questa è una assoluta assurdità, e per un semplice motivo: il gemello – o doppio digitale che dir si voglia – al massimo è un riflesso delle attività professionali (e non) di qualunque soggetto umano. Una volta disconnesso dal gemello reale, sarà costituito semplicemente da una massa di dati statici, inerti, anche di progetti e procedure a suo tempo creati, ma che in assenza di una coscienza dotata di libero arbitrio non sarà mai in grado di prendere alcuna decisione, e quindi impossibilitato a gestire alcunché: in una parola, semplicemente impossibilitato a “lavorare”.

Ancora più grave mi pare il trattamento riservato al tema “destabilizzazione e guerre ibride”. Il servizio inizia con una affermazione stentorea della Carfagna: “Fronteggiare gli attacchi hacker che provengono dalla Russia è la parola d’ordine”. Caspita: siamo ritornati in pieno al Grande Fratello di orwelliana memoria che ci dice cosa pensare e cosa fare.

Ma chi è stato intervistato per sostenere la tesi che la Russia ci sta già attaccando ovunque con guerre ibride e cibernetiche? Nientemeno che Kaupo Rosin, direttore dei servizi segreti estoni (ma sì, il Paese della guerrafondaia Kallas, Alto rappresentante degli Affari esteri dell’Ue), il quale per lunghissimi minuti si dedica a una costante propaganda con il continuo supporto della conduttrice: un vero e proprio spot di comunicazione politica che ci vuole convincere che siamo di fatto già in guerra con l’orso russo.

Un servizio a sostegno del costosissimo progetto di riarmo della von der Leyen? Un frutto dei finanziamenti di due miliardi di euro in attività di “pubbliche relazioni” elargiti dal’Ue a Rai, Ansa e quotidiani vari negli ultimi due anni?

A sentir loro due, dietro qualunque attentato o attacco hacker c’è sempre la Russia. Ma in passato, a “Codice” nessuno ha mai accennato – per esempio – ai veri autori della distruzione del gasdotto Nord Stream 2 o alle trame dell’americana Victoria Nuland per provocare un colpo di stato in Ucraina.

Com’è possibile che una giornalista, autrice, conduttrice, ora anche docente universitaria a contratto in un corso di “Società digitali” (ma che vorrà mai dire?) diventi improvvisamente esperta di geopolitica influenzando con giudizi assai opinabili il pubblico della Rai? La risposta la troviamo spulciando vari siti in cui si dice che nel frattempo è diventata moderatrice per l’Onu, Ambrosetti, Aspen Institute (che l’ha nominata addirittura socio onorario) e guarda caso il World economic forum, probabilmente a causa delle sue simpatie per Kurzweill, il teorico della singolarità, citato con enfasi all’inizio della prima puntata.

In effetti, da un po’ di tempo Barbara Carfagna ha fatto di tutto per trasformarsi in Nostra Signora del Digitale: è riuscita a farsi cooptare nei circoli più prestigiosi, e impegnata come deve essere in queste attività di livello superiore, ha inevitabilmente lasciato che “Codice” diventasse l’ombra di se stesso, pur rimanendo per lei un buon viatico per raggiungere sempre nuovi traguardi.

Tralascio per carità di patria lo strabordante entusiasmo per le magnifiche sorti e progressive dell’Intelligenza artificiale, ma a questo proposito almeno una ultima citazione la devo fare. In un suo servizio Michele Mezza (anche lui ha acchiappato una docenza universitaria a contratto dopo una vita passata come giornalista in Rai) si lascia scappare che le differenze tra intelligenza artificiale e intelligenza umana sono meri bizantinismi. E con questo direi che si è toccato proprio il fondo.

Per entrambi, forse è il caso di recuperare un amaro, fulminante aforisma tratto dal saggio “Il principio di Peter”, famoso nel mondo del marketing degli anni ’80: “Prima o poi, ciascuno raggiunge inevitabilmente il proprio livello di incompetenza”.

