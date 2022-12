Codice Mercury/ Su Italia 1 il film con Bruce Willis e Alec Baldwin

Codice Mercury, film di Italia 1 diretto da Harold Becker

Codice Mercury va in onda oggi, lunedì 19 dicembre, su Italia 1 a partire dalle ore 23.30. Si tratta di un film appartenente al genere thriller prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1998 da Brian Grazer e diretto da Harold Becker. Hanno collaborato alla realizzazione della pellicola Bruce Willis, Miko Hughes, Alec Baldwin e Kim Dickens.

Die Hard Un buon giorno per morire/ Su Italia 1 il film con Bruce Willis

Ci troviamo di fronte a una rivisitazione cinematografica dell’opera letteraria intitolata Simple Simon, realizzata dallo scrittore R. D. Pearson. Nonostante il riscontro moderato da parte degli appassionati, le fonti parlano di particolari difficoltà per gli attori in riferimento alla sceneggiatura. In particolare, M. Hughes ha avuto bisogno di un supporto psicologico professionale al fine di riuscire ad interpretare al meglio il personaggio assegnato.

Il Marchese del Grillo/ Su Rete 4 il film con Alberto Sordi

In Codice Mercury sono presenti alcune incongruenze dal punto di vista del montaggio e della sceneggiatura, citate anche su alcuni portali digitali. Particolarmente segnalata la scena iniziale con il protagonista che stringe a sé il corpo ferito di un ragazzo. Nonostante abbia le mani colme di sangue, nel ricordare il momento Bruce Willis viene ritratto senza la minima macchia.

Codice Mercury, la trama del film

Il titolo del film Codice Mercury è anche il tema principale della storia; con la definizione di Codice Mercury si fa infatti riferimento ad un messaggio criptato utilizzato nel linguaggio militare. Nello specifico, tale codice interessava l’ambito dell’NSA con ragioni strategiche ben precise. Era stato introdotto dal celebre capitano Nicholas Kudrow e doveva essere utilizzato come strumento di capaci di garantire e assicurare la sicurezza e incolumità degli agenti impegnati oltre i confini americani. Nessuno avrebbe mai pensato che altre personalità estranee all’apparato militare sarebbero mai riuscite ad arrivare a capo della soluzione del codice, eppure qualcuno di inaspettato mette a repentaglio la stabilità del codice.

Un bacio prima di Natale/ Su Rai 2 il film con Teri Hatcher

Un bambino con una patologia particolare, ovvero l’autismo, riesce infatti dove altre forze ostili avevano fallito. Applicando tutte le sue conoscenze in ambito matematico, alimentate da una forte e quasi ossessiva passione per la materia, riesce clamorosamente a trovare la soluzione del codice. Da questo momento in poi per lui e la famiglia inizierà un vero e proprio travaglio che sembrerà interminabile. Nonostante la tenera età, le forze speciali non potevano permettere che un messaggio criptico così importante fosse diffuso da un bambino. A tal fine, decidono di assassinare il piccolo contro la volontà dei genitori, che subiscono la stessa sorte. Il piccolo Simon riesce a sfuggire alla furia omicida dell’FBI e con l’aiuto dell’agente Art riuscirà a sopravvivere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA