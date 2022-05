Codice Mercury/ Su Rete 4 il film con Bruce Willis e Alec Baldwin

Codice Mercury, film di Rete 4 diretto da Harold Becker

Codice Mercury potremo riammirarlo oggi, 14 maggio, a partire dalle ore 16:45 su Rete 4. Si tratta di un film che appartiene ai generi thriller e azione e ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 1998. Il regista di questo film risulta essere Harold Becker mentre la sceneggiatura è stata scritta da Lawrence Konner e Mark Rosenthal.

All’interno del cast del film ci sono diversi attori di fama internazionale come Bruce Willis, Alec Baldwin, Miko Hughes, Chi McBride, Kim Dickens, Carrie Preston, John Stormare, John Carroll Lynch e Kevin Conway. Le musiche di questo film sono state realizzate dal compositore John Barry mentre la fotografia è stata curata da Michael Seresin.

Codice Mercury, la trama del film

Il Codice Mercury è un codice assolutamente segreto e riservato, usato dall’agenzia NSA negli Stati Uniti d’America. Questo codice serve per garantire la sicurezza a tutti gli agenti statunitensi in azione che operano all’estero, evitando a questi ultimi di essere scoperti e intercettati dai nemici. Sfruttando questo codice, il colonnello Nicholas Kudrow è riuscito a costruirsi una brillante carriera e vive felice la sua routine quotidiana.

Tuttavia, un giorno Simon Lynch, un bambino autistico che però ha un talento con i numeri e le lettere decide di decifrare il codice. Incredibilmente, il ragazzo sembra decifrarlo senza alcun problema, elaborando centinaia di calcoli e combinazioni solo con la sua mente.

A questo punto, qualcuno dall’alto lo ritiene un pericolo per la sicurezza nazionale e vuole eliminarlo prima che il suo talento venga scoperto dai nemici della nazione e utilizzato per far uscire dalla copertura centinaia di agenti in tutto il mondo. Improvvisamente, i genitori del piccolo vengono uccisi e lui scompare misteriosamente nel nulla. Per ritrovarlo, la missione viene affidata ad Art Jeffries, un agente dell’FBI deluso dalla vita che cerca finalmente uno scopo nel suo lavoro e nella sua esistenza.

Art tuttavia si appassiona al caso e riesce a ritrovare il bambino. Tuttavia, scatterà una sorta di corsa contro il tempo per salvare la vita al piccolo. Riuscirà Art a salvare il bambino e finalmente fare la cosa giusta? A volte scegliere tra bene e male non è sempre facile, ma un uomo che non ha nulla da perdere è disposto a prendersi le conseguenze delle sue scelte.

