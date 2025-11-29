Codice: Swordfish è un concentrato azione, colpi di scena e ultraviolenza con un cast eccezionale, composto da Hugh Jackman, John Travolta e Halle Berry

Codice: Swordfish, film su Rete 4 diretto da Dominic Sena

Sabato 29 novembre 2025, in seconda serata su Rete 4 alle 23.35, andrà in onda Codice: Swordfish, action thriller statunitense del 2001 distribuito dalla Warner Bros. Pictures, vede come protagonista John Travolta, affiancato da Halle Berry, Hugh Jackman, Sam Shepard, Don Cheadle, Drea de Matteo, Rudolf Martin e Camryn Grimes.

Ballando con le Stelle 2025, puntata 29 novembre/ Diretta ed eliminati: Rosa Chemical balla col kilt

Il cast di Codice: Swordfish è diretto da Dominic Sena, regista di origini italiane che dopo aver lavorato in videoclip musicali di artisti come David Bowie, Sting e Tina Turner, esordisce nel cinema con Kalifornia nel 1993, affermandosi poi con Fuori in 60 secondi“con Nicolas Cage, che dirigerà poi anche nell’horror medioevale L’ultimo dei Templari.

Jay Hart, vincitore di un Oscar per Black Panther, ha lavorato alla scenografia del film, così come hanno fatto per le musiche Christopher Young e Paul Oakenfold, uno dei migliori dj al mondo.

Lastra-gate a Ballando, Fabio Fognini: "Lastre a Francesca Fialdini? Sono io il colpevole"/ Scuse in diretta

La trama del film Codice: Swordfish, un misterioso progetto governativo

In Codice: Swordfish, Gabriel Shear è una spia che, con l’obiettivo di difendere il popolo americano dal terrorismo internazionale, decide di impossessarsi di un fondo segreto per dare vita all’operazione “Swordfish”. Per avere i soldi deve assaltare la banca della Dea e per farlo deve violare i sistemi informatici: Gabriel decide di ingaggiare allora Stanley Jobson, informatico in libertà vigilata che nel frattempo cerca di riallacciare i rapporti con la piccola Holly, figlia avuta con la pornostar Melissa.

Finalisti Ballando con le Stelle 2025/ Sarà grande sfida tra D’Urso-Colombari-Delogu?

Stanley accetta la missione, convinto da Ginger, che si scopre essere un’agente dell’FBI sulle tracce di Gabriel, divenuto intanto capo della “Cellula Nera” nata per contrastare la minaccia terroristica. Parte di questo gruppo è il senatore Reisman che, dopo aver scoperto le indagini dell’FBI, cerca di avvisare Gabriel invitandolo a sospendere il suo piano, ma invano.

Gabriel prosegue imperterrito nella sua missione e arriva a sequestrare la figlia di Stanley per costringerlo ad aiutarlo nella rapina della banca. Il colpo però fallisce e tutti salgono su un pullman, che però viene colpito da un razzo esplodendo: Stanley riesce a salvarsi e a liberare finalmente sua figlia.