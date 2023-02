CODIM/ Corsi musicali: l’appello contro la nota degli uffici scolastici regionali

I corsi ad Indirizzo Musicale non possono assolutamente esser cancellati dagli Uffici scolastici regionali!

La trasformazione del Corso ad IM in Percorso ad IM ai sensi della vigente normativa di riferimento è infatti disposta come procedura obbligatoria, che potrà e dovrà esser solo ratificata dagli USR; in quanto sia la fondamentale Legge delega 2015/170 (soprattutto al co. 181, lett. g) che il conseguente Decreto legis. 2017/60 sono norme specificatamente finalizzate alla promozione ed al potenziamento dell’educazione musicale e dei Corsi/Percorsi ad IM. Una finalità che non può certo contemplare e prevedere una riduzione dell’offerta formativa.

Purtroppo, anche a causa della poca chiarezza del nuovo Decreto 176/22 chiamato a disciplinare i Percorsi ad IM (che tuttavia non dispone assolutamente che gli USR possano non riconfermare un esistente Corso ad IM, prevedendo in realtà esattamente il contrario), alcuni burocrati degli USR hanno ritenuto opportuno produrre ed inviare alle scuole della loro regione una Nota applicativa che lascerebbe loro la possibilità di giudicare se un Corso ad IM già esistente, trasformato in Percorso ad IM, avesse i giusti requisiti per esser confermato o cancellato; a tal fine richiedendo alle scuole la compilazione di Moduli informativi, relativi alla dettagliata organizzazione del Percorso ad IM.

Una procedura arbitraria, completamente illegale; di cui logicamente non esiste traccia nè nel Decreto Legislativo 60/2017 nè nel nuovo Decreto 176/22; norme di grado superiore alle Note emanate dagli Uffici scolastici Regionali, che dunque devono esser adeguatamente attuate, senza tali gravi distorsioni.

Nel merito il compito degli USR non potrà esser altro che quello di confermare la trasformazione dei Corsi ad IM già esistenti in Percorsi ad IM; limitandosi a prendere atto e ratificare l’approvazione del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto relativa alla trasformazione dei Corsi in Percorsi ad IM e allo specifico Regolamento disposto dall’Art. 6 del DM 176/22.

PB – Presidente CODIM

