Cody Gakpo al Milan?/ Calciomercato news, il PSV fissa il prezzo: 50 milioni di euro

Cody Gakpo è senza dubbio uno dei grandi protagonisti del mondiali di calcio 2022 attualmente in corso in Qatar. Il gioiello del nazionale olandese ha realizzato tre gol in tre partite (Senegal all’esordio, Ecuador e poi ieri contro il Qatar), trascinando la selezione orange agli ottavi di finale (dove troverà gli Usa, ieri qualificatisi dopo la vittoria sull’Iran). Un torneo decisamente superlativo per Cody Gakpo e che sta facendo gioire anche il PSV Eindhoven, la squadra proprietaria del cartellino del giovane attaccante 23enne.

Il cartellino del ragazzo sta infatti lievitando a vista d’occhio, e nessuno sa dire con certezza a quanto arriverà al termine del Mondiale nel caso in cui il giocatore dovesse continuare ad inanellare ottime prestazioni, cosa tutt’altro che improbabile visto che gli americani sono senza dubbio alla portata degli olandesi. Intanto le squadre italiane lo seguono con attenzione, a cominciare dal Milan, che secondo Tuttosport avrebbe fatto più di un pensierino sul giovane attaccante della selezione olandese.

CODY GAKPO AL MILAN? IN ATTESA DI LEAO I ROSSONERI CI PENSANO

Cody Gakpo potrebbe andare a sostituire a Milanello Rafael Leao, idolo assoluto dei tifosi rossoneri ma il cui rinnovo del contratto non è ancora stato firmato, e che piace alle big d’Europa, a cominciare dal Real Madrid e dal Paris Saint Germain. Attualmente il PSV Eindhoven chiede 50 milioni di euro in cambio del giocatore che ricordiamo, è legato alla squadra della Philips con un contratto fino al 2026, di conseguenza blindatissimo in patria.

A queste cifre potrebbero quindi avere la meglio i ricchi club inglesi, come ad esempio il Manchester United, che recentemente ha salutato Cristiano Ronaldo. In attesa di novità Cody Gakpo è già entrato nella storia della nazionale olandese, divenendo il quarto giocatore nella storia della sua selezione a segnare tre gol in tre gare consecutive ai Mondiali: prima di lui ci erano riusciti solamente Johan Neeskens nel 1974, Dennis Bergkamp nel 1994 e Wesley Sneijder nel 2010.

