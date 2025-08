Chi è Coez, l'artista di Nocera Inferiore ma cresciuto a Roma, tra graffiti, rap e musica: la carriera e i successi più grandi

Nato in provincia di Salerno, a Nocera Inferiore, Coez si è trasferito a Roma in giovane età e ha cominciato a fare musica dopo aver intrapreso un’attività come graffitaro. Nella Capitale, infatti, Silvano Albanese, nome vero di Coez, ha iniziato un’attività come artista di strada, cominciando negli anni a seguire il suo primo progetto musicale, i Circolo Vizioso. Dopo un primo demo mixtape, chiamato Terapia, è entrato nel collettivo dei Brokenspeakers che in poco tempo ha ottenuto successo in tutta Italia. Nel 2009 l’artista ha pubblicato il suo primo album, “Figlio di nessuno”, che lo ha spinto ad intraprendere la carriera da solista.

Chi è Eleonora Trezza, la fidanzata di Carl Brave/ Il sogno del cinema e l’amore da 7 anni

Carriera che, a Coez, ha portato diverse soddisfazioni. Nel 2013, ad esempio, dopo aver pubblicato “Non erano fiori”, il suo secondo album, Coez è entrato nella top 10 della classifica FIMI, riscuotendo un ottimo successo. Negli anni a seguire ha collaborato con diversi rapper, come Gemitaiz e MadMan, pubblicando nel 2017 il terzo album, “Faccio un casino”, che ha avuto un successo importante. Proprio in quell’anno ha collaborato con Carl Brave e Franco126 in “Barceloneta” che ha venduto 50.000 copie mentre “La musica non c’è”, uno dei suoi singoli più famosi, ha vinto ben otto dischi di platino. Anche a seguire sono stati diversi i singoli di grande successo ci Coez, come “È sempre bello”.

Mita Medici, chi è l'ex compagna di Franco Califano/ Dal primo incontro all'amore: "Fu uno scandalo"

Coez, chi è: “Perché ho chiamato il mio ultimo album 1998”

Come tanti altri artisti indie, Coez nella sua musica porta anche il disagio, quel discoscamento dalla realtà, da ciò che una volta era più puro, vero. Raccontandosi sulle pagine di “GQ Italia”, l’artista ha di recente rivelato perché il suo ultimo album si chiama “1998”. “Era un periodo intenso, fatto di scoperte e prime esperienze di vita notturna a Roma. Ero abbastanza irrequieto, facevo veramente un sacco di cose” ha rivelato l’artista, che ha spiegato come in quell’anno si è sentito come l’ultimo in cui la vita era “diretta, vissuta per strada, autentica e reale”. Un periodo, dunque, che ha segnato positivamente la vita dell’artista.