Coez, il ritorno in scena con un concept album dal sapore nostalgico. La carriera e la vita privata e sentimentale del cantante...

Coez, il grande ritorno con un concept album che sa di nostalgia

Con l’ultimo concept album dal titolo 1998, Coez torna al passato ma senza necessariamente abbracciare il tema della nostalgia. Almeno non completamente. “Non è che uno vuole rinnegare il passato, ma ricordare anche la parte bella di quei momenti in cui si viveva un po’ di più il presente e meno i social”, racconta il cantautore e rapper italiano di Nocera inferiore ai microfoni di RTL 102.5. Per Coez si tratta del settimo progetto discografico, un’opera a cui è profondamente legato perché è maturata gradualmente, con la solita passione che lo contraddistingue.

Tanti brani, come ad esempio Ti manca l’aria, sono nati alcuni anni fa e solo ora Coez ha trovato per loro la giusta collocazione. “Gli album come questi spesso sono o sulla parte testuale o sull’estetica, per me è più l’estetica: i sound, i riff di chitarra ed è stato fortificato da tre o quattro canzoni che parlano di quegli anni”, sottolinea soddisfatto del suo lavoro.

Coez, il passato sentimentale con l’ex fidanzata Lola: fu protagonista del video de La musica non c’è

Il cantautore e rapper italiano però ci tiene a precisare che guardare al passato non significa disprezzare il presente, che è fondamentale. Di sicuro chi oggi non fa più parte della sua quotidianità e l’ex fidanzata Lola, con la quale Coez ha condiviso un percorso molto importante.

Non a caso è stata anche la protagonista del video musicale de La musica non c’è, un traguardo mica da poco. Della loro relazione, tuttavia, non si hanno molte informazioni e non sono mai emerse le motivazioni della loro rottura. A quanto pare però la coppia si è separata. Coez e l’ex fidanzata Lola hanno preso strade diverse…

