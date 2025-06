Chi è Coez, l'artista nato a Nocera Inferiore ma cresciuto a Roma, dove ha prima studiato alla Scuola Cinematografica e poi si è dedicato alla musica

Nato a Nocera Inferiore ma cresciuto a Roma, Coez ha mostrato fin da subito il suo animo artistico. Da giovanissimo, infatti, è stato un graffitaro nelle strade della capitale e più avanti, insieme a compagni alla Scuola Cinematografica, ha avviato il suo primo progetto musicale, con la band dei Circolo Vizioso. Più avanti, ancora, ha unito il gruppo con quelli di un altro, dando vita al collettivo Brokenspeakers. Negli stessi anni Coez ha intrapreso il suo percorso da solista, pubblicando il suo primo album, “Figlio di nessuno”, nel 2009, ottenendo i suoi primi successi. Nel 2013 è arrivato il suo secondo lavoro, con “Non erano fiori”, un album che è entrato nella top 10 della classifica FIMI.

Gaia Gozzi ha un nuovo fidanzato?/ L'addio a Daniele Dezi e i rumors su Olly: "Hanno scritto su di noi che.."

Qualche anno più avanti, Coez ha cominciato a collaborare con rapper e artisti molto rilevanti sul panorama artistico italiano come Gemitaiz, Madman, Carl Brave, Franco126. Nel 2017 è uscito il suo quarto album, uno di quelli più maggior successo, “Faccio un casino”. Tra questi, particolarmente apprezzata è stata la traccia “La musica non c’è”, che ha permesso a Coez di raggiungere per la prima volta in carriera Lal vetta della top singoli, ottenendo inoltre otto dischi di platino. E ancora, nel 2019, “È sempre bello” ha avuto uno straordinario successo.

Chi è Osvaldo Paterlini, il marito di Orietta Berti/ "Mi ha colpito subito, era diverso dagli altri"

Coez, chi è: “Il successo? Arrivato nel momento giusto”

Coez, che ha cominciato a cantare negli anni dell’adolescenza, ha sempre cercato di dar voce ai sentimenti che animano la sua interiorità. “Mentre scrivo ho continue battaglie interiori, tra il mio lato morbido, che si apre al pop, e quello rigido, dark, eredità delle mie origini musicali “hard core”” ha raccontato qualche anno fa a Vanity Fair. Il successo, per Coez, è arrivato dopo i trent’anni, con il suo quarto album, che ha davvero fatto conoscere chi fosse: “È arrivato quando ero pronto, prima non lo avrei accolto bene” ha ammesso.