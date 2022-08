Coez “Col mondo del rap riesco a collaborare di più”/ La rivelazone

Coez parla del nuovo album “Volare”

Coez è tra i protagonisti dell’evento RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 dove presenta il singolo “Essere liberi” estrapolato dal disco “Volare” che è arrivato dopo il grandissimo successo del precedente. Un album maturo ed introverso che il rapper ha raccontato così: “il titolo Volare dipende proprio da questo: lo vedo come un volare da uno stile all’altro, portando in superficie tutte le cose che hanno sempre contraddistinto il mio personaggio”. Intervistato da Billboard, il cantautore ha spiegato come è nato il nuovo album: “l’esigenza forse viene anche dopo un disco come È Sempre Bello, fatto con un solo produttore, Niccolò Contessa: praticamente abbiamo lavorato solo in due su tutti i pezzi. Il fatto di aver lasciato indietro alcune sfaccettature mi ha un po’ pesato, cosa che invece sul disco precedente, Faccio un Casino, ero riuscito a gestire bene”.

‘Metamorfosi: un canto del mare’/ Corto ADM: il carcere, il suono e la speranza

Non solo, Coez durante la genesi del disco è arrivato ad una importantissima decisione: “c’era la voglia di fare un album più variegato e anche con tante citazioni di generi: dal campionare il cantautorato italiano fino all’ultimo pezzo, Faccio una Rapina, che è una specie di “Born Slippy 2.0”, dove abbiamo campionato Four Tet. Ho messo un po’ tutto quello che mi piace, in chiave mia. Salto da un sound all’altro ma mi sembra che venga fatto in modo molto coerente. C’è un produttore che ha gestito tutte le partecipazioni (Sine, ndr), ma nei singoli pezzi ci sono anche due produttori o più autori. È un lavoro molto più collettivo rispetto all’album precedente”.

Federico, chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne?/ "Cerco una donna forte, che sa cosa vuole dalla vita"

Coez “Col mondo del rap riesco a collaborare di più”

Nel nuovo disco Coez ha collaborato con diversi colleghi: da Gué Pequeno, Gemitaiz, Noyz Narcos, Salmo, Massimo Pericolo. “Venivo da un disco su cui non avevo fatto featuring e volevo un tot di collaborazioni. Col mondo del rap riesco a collaborare di più. Tutti quelli che sono su questo disco sono artisti o che stimo o che mi sono ascoltato tanto. Ad esempio non avevo mai fatto un pezzo con Gué Pequeno: era giunto il momento di farlo” – ha detto il rapper che è molto legato al brano “Come nelle canzoni”: “è il pezzo forse più pop, più malinconico, più morbido del disco – dice “l’artiste” – Volevamo fare un video street un po’ anni ’90 e abbiamo scelto di farlo a Parigi”.

LEGGI ANCHE:

Reazione a Catena, i Tre allo spiedo oggi 31 agosto ancora campioni?/ Forti o no? Il web si divide

© RIPRODUZIONE RISERVATA