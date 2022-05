Coez, nuova fidanzata dopo l’ex Lola?/ Protagonista con il nuovo album “Volare” al Concerto Primo Maggio 2022

Coez è uno dei più attesi per il Concerto Primo Maggio 2022. Il cantautore ha da qualche giorno presentato il nuovo disco intitolato Volare, aggiungendo anche alcune date del tour di presentazione che hanno letteralmente mandato in visibilio i fan. Il disco ha tutte le carte in regola per sbaragliare le hit-parade, sia dal punto di vista della qualità sonora e di scrittura, sia grazie a collaborazioni eccellenti che impreziosiscono il progetto. L’album infatti vanta le partecipazioni di alcuni volti noti e celebri della musica italiana; Neffa, Gue Pequeno e Salmo. Nomi altisonanti della scena rap italiana che hanno dato un contributo fondamentale per la realizzazione del nuovo disco di Coez, già pronto per altre date del tour. Infatti, dopo essersi esibito per ben due sere nella città milanese presentando ai fan il nuovo disco in anteprima, ha già fatto sapere tramite il suo entourage che a breve verranno rilasciate nuove date in giro per l’Italia per regalare musica ed emozioni.

Coez è single?

Per il momento pare che Coez sia single, le uniche informazioni sulla sua vita sentimentale riguardano la sua ex Lola, relazione più volte da lui elogiata come grande forma d’amore e ancora oggi viva grazie ad una sincera amicizia tra i due. La carriera di Coez (38 anni) è stata fino ad ora colma di successi e soddisfazioni, passando per una gavetta fitta e che è stata necessaria per la formazione cantautorale che lo contraddistingue, oltre che per il sound. Nasce a Salerno ma fin da piccolo cresce e vive a Roma dove avviene proprio il suo percorso artistico. Dopo alcune esperienze in collaborazione e con alcune crew del paese, inizia la sua carriera nel 2009 con l’album di debutto Figli di nessuno. Da quel momento esplode nella scena rap romana per poi arrivare ad impattare anche con il benestare del pubblico di tutta Italia grazie alla qualità della sua musica. Con ben 5 album da solista è tra gli artisti italiani del settore rap a vantare il maggior numero di vendite nel corso degli anni.

