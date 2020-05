‘Coffin dance’ ballata da paramedici/ Choc: finto malato Covid mezzo morto su barella

Pubblicità

Quando un meme da virale diventa qualcosa di cattivo gusto: è il caso della cosiddetta “coffin dance” ovvero un video choc (peraltro vecchio e risalente ad alcuni anni fa ma rispolverato negli ultimi due mesi in concomitanza con l’emergenza da Coronavirus) che mostra alcuni becchini di un Paese africano che effettuano un servizio che comprende il trasporto in spalla della bara a ritmo di musiche locali e danzano, anche se nella versione che circola su Internet la base è stata sostituita da una musica dance-techno ovviamente distonica. Ebbene di recente ha creato indignazione e scalpore il video pubblicato su Tik Tok da un gruppo di soccorritori del servizio ambulanze del NHS britannico, ovvero il National Health Service. Nella breve clip infatti si vedono i suddetti operatori esibirsi proprio nella “coffin dance” con un manichino a mo’ di finto malato di Covid-19 e facendo dunque il verso agli impresari delle pompe funebri ghanesi vestiti di tutto punto e con occhiali da sole che sono diventati loro malgrado delle star dei social. Ma come era prevedibile nel giro di poche ore gli autori dello scherzo sono finiti nell’occhio del ciclone e hanno dovuto scusarsi anche per aver messo in cattiva luce i loro colleghi.

UK, SOCCORRITORI IMITANO “COFFIN DANCE”: E’ POLEMICA

“Sono stati poco rispettosi di chi soffre e delle famiglie inglesi che hanno subito dei lutti” è stato il tenore dei commenti di molti utenti alla visione del video musicale apparso su Tik Tok (e successivamente rimosso), dato che questo genere di ironia mentre nel Regno Unito i numeri del contagio da Coronavirus e ovviamente anche dei decessi continuano a restare alti. E di fronte alle accuse di scarsa professionalità ha dovuto prendere le distanze dai quattro operatori anche il North West Ambulance Service (NWAS) che, pur credendo alla buona fede dei diretti interessati di non voler causare danni oppure offendere nessuno, ha ritenuto la clip inappropriata viste le circostanze, aggiungendo pure che “costituisce una chiara violazione della nostra politica sui social media”. In attesa delle scus dei diretti interessati, intanto, come era prevedibile sulle piattaforme social è partita la solita guerra santa a colpi di insulti tra coloro che ritengono ingiusto criticare l’ironia e la libertà di espressione e coloro che invece pensano che debba esserci un limite a questo tipo di ‘uscite’ e meme che a volte sono davvero geniali, mentre altre sono puri pretesti per veicolare idiozie o replicare (male) scherzi riusciti altrove o in altre circostanze.

Now some people might be offended by this but it’s only a bit of craic 🤣

Paramedics doing TikTok ‘coffin dance’ pic.twitter.com/NpxgpKmxrJ — Connor (@ConnorMonaghan_) May 8, 2020





