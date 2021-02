“Cognome del padre retaggio patriarcale”/ Consulta: “Stop disparità, ok due cognomi”

Secondo la Consulta l’attuale sistema che attribuisce il cognome del padre ai figli è “il retaggio di una concezione patriarcale della famiglia” e di “una tramontata potestà maritale, non più coerente con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna”. Lo sottolinea la stessa Corte Costituzionale italiana attraverso l’ordinanza in cui viene sollevata la questione circa la legittimità del cognome paterno, come stabilito dall’articolo 262 del Codice civile. “L’accordo dei genitori sul cognome da dare al figlio può rimediare alla disparità fra di loro se, in mancanza di accordo, prevale comunque quello del padre”.

Un dubbio con cui la Corte ha appunto sollevato la questione della legittimità dell’art 262, come scrive TgCom24.it, che disciplina i figli nati fuori dal contesto del matrimonio. Il Tribunale di Bolzano aveva interpellato la Consulta chiedendo di dichiarare incostituzionale la norma nel caso in cui, previo accordo fra i genitori, vi fosse la possibilità di trasmettere al figlio il cognome materno.

COGNOME DEL PADRE RETAGGIO: LA DECISIONE DELLA CONSULTA

La Corte Costituzionale italiana ha quindi osservato che nel caso in cui venisse accolto quanto chiesto dal tribunale di Bolzano, qualora manchi l’accordo fra genitori “dovrebbe essere ribadita – scrive TgCom24.it – la regola che impone l’acquisizione del solo cognome paterno”. E visto che si tratta di solito della quotidianità, ciò significa che verrebbe riconfermata la prevalenza del patronimico, incompatibile con il valore fondamentale dell’uguaglianza, così come riconosciuto da tempo dalla stessa Corte che ha tra l’altro invitato più volte il legislatore ad intervenire. La Consulta è quindi intervenuta specificando che in mancanza di accordo fra i genitori, non deve essere imposto il cognome paterno, ma potrebbero essere dati al figlio i cognomi di entrambi i genitori. Ricordiamo che nell’ordinamento attuale è possibile dare il cognome materno ad un nuovo nato nel caso in cui questo nasca fuori dal matrimonio e non venga riconosciuto dal padre biologico.



