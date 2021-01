Cogoleto, saluto romano in Consiglio comunale/ Video: gesto nel Giorno della Memoria

Bufera a Cogoleto per la seduta del Consiglio comunale nella Giornata della Memoria. Tre consiglieri di centrodestra al momento della votazione hanno alzato il braccio teso nel saluto romano. Il gesto è stato ripreso in quanto la seduta era registrata. Il sindaco della città della provincia di Genova, Paolo Bruzzone, ha parlato di un “grave episodio” che peraltro è stato compiuto “ripetutamente”. Il primo cittadino ha condannato con fora questo gesto, “appartenente alla simbologia fascista, che evoca valori politici di intolleranza, odio e discriminazione razziale”. E ha subito preso le difese di Cogoleto: “Ha sempre difeso in maniera salda i valori antifascisti presenti nella Costituzione e mai, fino ad oggi, i dibattiti politici si erano dimostrati così estremi”. Il saluto fascista è stato fatto da Francesco Biamonti, candidato con la Lega alle ultime elezioni regionali in Liguria, Valeria Amadei, che è considerata vicina a Fratelli d’Italia, e Mauro Siri, il candidato indipendente sconfitto alle ultime elezioni comunali.

COGOLETO, VIDEO SALUTO ROMANO IN CONSIGLIO COMUNALE

I tre consiglieri comunali della minoranza di centrodestra di Cogoleto hanno negato di aver votato mostrando il saluto romano anziché la semplice alzata di mano. Il video, girato dallo streaming del Consiglio comunale stesso, inquadra i banchi della minoranza durante la votazione sul documento contabile. Si vedono i tre consiglieri tendere il braccio quasi in contemporanea per esprimere il loro voto contrario. E lo fanno più volte. Il sindaco di Cogoleto Paolo Bruzzone oggi, come riportato dal Corriere della Sera, ha rivelato: “Rivedendo il video ci siamo accorti che un consigliere rivolgendosi alla sua vicina di banco ha detto ‘Votiamo con il saluto romano?’, oltre a questo nel video quando gli è stato fatto notare il gesto e alla richiesta di scuse queste non ci sono state”. Al momento si sta valutando la richiesta di dimissioni o se ci possono essere rilevanze penali e di oltraggio alla Costituzione italiana.





© RIPRODUZIONE RISERVATA