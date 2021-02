“Col vaccino anti covid una birra in omaggio”/ A Israele la moda dei vaccine bar

Decisamente curioso quanto accade a Tel Aviv, una delle principali città di Israele, dove sono stati istituiti dei cosiddetti “Vaccine bar”. In poche parole vengono somministrare dosi di vaccino al bancone, e chiunque si fa iniettare il siero anti covid riceve una birra in omaggio. L’iniziativa per ora riguarda sette diverse località della città, tutte situate nella zona della movida, ed ha talmente preso piede sui social al punto da essere stato stilato un calendario per poter tenersi aggiornati sull’iniziativa. La particolarità e che ci si può vaccinare senza alcun appuntamento, basta che ci si presenti nel bar indicato entro l’ora prestabilita (massimo fino a mezzanotte), e ci si metta in coda.

Ovviamente non si tratta di vaccini fai-da te ma nei locali indicati si trova personale specializzato che somministra il vaccino in totale sicurezza e in un ambiente comunque protette; l’unica differenza è che lo si fa fra un brindisi e l’altro e ricevendo un bel boccale di birra in omaggio. La moda dei “vaccine bar” fa largamente capire quanto la popolazione d’Israele abbia risposto in maniera positiva alla campagna di vaccinazione anti covid, e non per niente si tratta del Paese al momento con la più alta percentuale di vaccini al mondo.

BIRRA IN OMAGGIO COL VACCINO A ISRAELE. E SUL GREEN PASS…

“Non c’è e non ci sarà in futuro l’obbligo di vaccinazione in Israele. Non ci saranno sanzioni personali per chi non si vaccina”, ha sottolineato il ministro della Sanità Yuli Edelstein, sottolineando comunque che tutti coloro che tenteranno di falsificare il “Green Pass”, la certificazione che testimonia l’immunizzazione, verranno puniti per legge rischiando il carcere. Per ottenere il passaporto verde bisogna scaricare una determinata applicazione del ministero della sanità, oppure, richiederla dalla cassa mutua che ha gestito la vaccinazione. Al momento Israele ha vaccinato quasi metà della popolazione, precisamente il 45.3% (4.138.000 cittadini), su un totale di 9 milioni di residenti. La seconda dose è stata invece somministrata a 2.762.000 persone, circa il 30%.



© RIPRODUZIONE RISERVATA