Colantuono nuovo allenatore Salernitana/ Esonerato Liverani, nello staff anche Ribery (Serie A 19 marzo 2024)

NUOVO ALLENATORE SALERNITANA: SCELTO COLANTUONO

Come già si ipotizzava ieri, il nuovo allenatore della Salernitana sarà Stefano Colantuono. Alla fine la scelta della società amaranto è ricaduto sul tecnico romano, che dopo l’esonero di Fabio Liverani tornerà a guidare la Salernitana che aveva già allenato in Serie B e Serie A. Sulla carta è stato un testa a testa con Filippo Inzaghi, che aveva preso il posto di Paulo Sousa a stagione in corso ma era stato esonerato con 10 punti in 16 giornate, comunque il miglior passo per un allenatore della Salernitana in questo campionato decisamente negativo.

Ancora sotto contratto (anche e soprattutto per questo si pensava a un suo ritorno), SuperPippo è stato però accantonato ma ha comunque vinto una soluzione interna. Colantuono infatti è attualmente il responsabile del settore giovanile della squadra; sarà a tutti gli effetti un traghettatore sino al termine della stagione (salvo novità che eventualmente arriveranno) e poi, presumibilmente in Serie B, si cercherà un nuovo allenatore che possa prendere in mano un progetto concreto per l’immediata risalita.

ANCHE RIBERY NELLO STAFF DI COLANTUONO

Nello staff di Colantuono dovrebbe entrare anche Franck Ribery, è questa è senza ombra di dubbio una notizia molto interessante. Il francese nel 2021 era arrivato clamorosamente alla Salernitana, che all’epoca era neopromossa, dopo il biennio nella Fiorentina; già a fine carriera, ha giocato appena 25 partite ma nel suo primo anno amaranto è stato allenato da Colantuono, che era entrato in carica per sostituire Fabrizio Castori e aveva condotto la squadra campana tra la 9^ e la 25^ giornata, venendo poi esonerato in favore di Davide Nicola che aveva centrato una miracolosa salvezza.

Poi, una volta appese le scarpette al chiodo, l’affetto per la piazza gli ha fatto prendere la decisione di rimanere a Salerno: Ribery è stato collaboratore tecnico di Davide Nicola venendo confermato anche dopo l’esonero del piemontese, mettendosi a disposizione di Paulo Sousa. Ora dunque il francese, stando alle indiscrezioni e in attesa di conferma, dovrebbe lavorare anche con Colantuono: ricordiamo peraltro che è in possesso del patentino Uefa B e dunque ha intrapreso lui stesso il percorso di allenatore, che possa un giorno diventare il tecnico della Salernitana?











