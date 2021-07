Colapesce Dimartino e Ornella Vanoni video Toy Boy/ Sfida con Orietta Berti?

Colapesce e Dimartino hanno scelto Ornella Vanoni per il singolo estivo “Toy Boy“, uscito venerdì 2 luglio. Dopo Orietta Berti con Fedez e Achille Lauro in “Mille”, ora si aggiunge un’altra regina della musica italiana fra i tormentoni di questa estate e molti considerano già aperta la “sfida” tra le due.

La collaborazione dei due siciliani con la Vanoni è nata da una delle cosiddette “consulenze musicali” che gli interpreti di Musica leggerissima fornivano agli ospiti di Propaganda Live, il programma di La7 condotto da Diego Bianchi. Da quella che sembrava una gag televisiva, è nato un brano dal testo ironico in cui Colapesce e Dimartino cantano all’artista “Faremo quello che tu vuoi / Saremo i tuoi toy boy“, e lei risponde “Ma è una fissa / Non voglio niente da voi“.

Il video di Toy Boy diretto da Luca Guadagnino

Il nuovo singolo di Colapesce Dimartino e Ornella Vanoni sarà accompagnato da un videoclip diretto da Luca Guadagnino (regista di “Chiamami col tuo nome“), che ha alle spalle candidature a quattro premi Oscar, tre Golden Globe e quattro premi BAFTA. La canzone si preannuncia un successo e intanto la rivista Rolling Stone Italia ha dedicato al trio la copertina digitale con uno scatto iconico e il titolo “I trés chic“.

“Toy Boy” è una romantica e ironica bossanova, scritta da Colapesce Dimartino e Ornella Vanoni; un viaggio d’amore tra le Isole Eolie, in cui i due cantautori si lasciano andare a un irresistibile corteggiamento. Il brano è anche ispirato alle atmosfere di “La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria” della Vanoni stessa. Quest’estate Colapesce e Dimartino saranno live in giro per l’Italia e chissà se canteranno anche questa nuova canzone. Faranno tappa, tra le tante città, anche a Spoleto, Mantova, Bologna, Sarzana, Milano, Fasano.

