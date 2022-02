Colapesce e Di Martino, “A Sanremo 2022 vogliamo stupire”/ “Abbiamo tanti progetti”

Colapesce e Di Martino tornano al Festival di Sanremo 2022 dopo il grandissimo successo di Musica leggerissima. Il duo rivelazione dello scorso anno ha accettato l’inviato di Amadeus e saranno i primi ospiti della nave galleggiante, una location davvero suggestiva, che accoglierà ogni sera degli artisti italiani per delle esibizioni live. I primi saranno proprio i due autori di Musica Leggerissima, la hit di Sanremo 2021 che ha cambiato la loro vita artistica. Intervistata dal Corriere, il duo ha dichiarato: “quest’anno noi saremo su una nave. Siamo stati lì tutto l’inverno e ci torneremo adesso per suonare”.

Colapesce e Dimartino, Caro Battiato/ Quel "Povera Patria" e il legame con Franco Battiato

Il 2021 è stato sicuramente un anno da incorniciare per Colapesce e DiMartino che raccontato: “abbiamo fatto tantissimi concerti, abbiamo ricevuto tanto affetto dagli ascoltatori sia vecchi che nuovi, molti giovani che hanno scoperto il nostro catalogo e ci scrivono su pezzi vecchi. E’ stato un anno importante, è stato un piacevole incidente”.

Michela Forte, compagna Di Martino/ La dedica di lui alla figlia con l'album Afrodite

Colapesce e DiMartino dopo Sanremo 2022: “abbiamo tanti progetti”

Non solo Sanremo 2021. Dopo il successo di Musica Leggerissima, Colapesce e DiMartino sono diventati anche critici musicali per La7. Un ruolo che ha permesso ai due di esprimere ancora meglio le proprie idee e per questo che, senza batter ciglio, hanno accettato l’idea del giornalista de Il Corriere della Sera di giudicare da critici proprio il loro brano. “Musica Leggerissima? E’ una canzone bellissima, con un ritmo saudente, con parole mai scritte in Italia” – hanno detto.

Infine il duo parla del futuro: “già prima di Sanremo avevamo delle date, poi ci siamo trovati a Sanremo e stando così tanto insieme purtroppo continueremo a collaborare. Sono nate tante idee e non solo musicali. Tra un paio di anni scoprirete chi sono Colapesce e DiMartino, ogni anno faremo qualcosa per il Festival di Sanremo”.

Colapesce e Dimartino/ Cosa c'entra Propaganda live il duo e Ornella Vanoni?

© RIPRODUZIONE RISERVATA