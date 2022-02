Colapesce e Dimartino “accusano” di plagio Ana Mena/ Video: scherzo con Marco Mengoni

Poteva apparire come una bufera, ma si è trattato di un semplice siparietto quello che ha visto protagonisti i Colapesce e Dimartino a “Propaganda” su La7. Il noto duo, giunto alla ribalta lo scorso anno al “Festival di Sanremo” con “Musica Leggerissima”, vero e proprio tormentone che ci ha fatto ballare per mesi, ha infatti accusato (per scherzo) Ana Mena di plagio. Quest’ultima, a novembre 2021, aveva pubblicato la cover della celebre hit del duo in spagnolo, intitolata “Musica Ligera”.

“Ana Mena, abbiamo notato una vaga somiglianza con la nostra canzone. Non so se è voluta, gli accordi sono quelli. Ma non ci è dispiaciuto, non è male, ma ci saranno gli avvocati alla SIAE a sistemare la vicenda” hanno dichiarato i Colapesce Dimartino, per poi continuare “Noi siamo tuoi fan reali, davvero, la canzone più bella del Festival era “Duecentomila Ore”. Devo dire che è un’operazione sofisticata, di linguaggio, chirurgica. Però un nostro amico ci ha fatto notare una cosa”. Ed è li che i due hanno cominciato a suonare alla chitarra il brano con cui la cantante spagnola ha partecipato a Sanremo insieme a Marco Mengoni, che ha fatto la sua comparsa a sorpresa intonando, sugli accordi di “Duecentomila Ore”, la celebre “Amandoti”, di Gianna Nannini. Si è trattato ovviamente di uno scherzo con il quale è stata riportata a galla la polemica di Sanremo 2022.

Il successo di Ana Mena dopo il Festival di Sanremo

Ana Mena è stata, seppur si sia posizionata negli ultimi posti della classifica, una delle protagoniste indiscusse del Festival di Sanremo 2022. In Italia aveva già attirato l’attenzione in precedenza, grazie alle collaborazioni con Rocco Hunt e alla cover della canzone di Colapesce Dimartino ma, questa volta, ha davvero fatto il botto. In molti, sui social, hanno scherzosamente chiesto il perdono alla cantante spagnola per non averla aiutata a scalare la classifica sanremese, promettendo che avrà modo di rifarsi durante l’estate. La sua “Duecentomila Ore” si è imposta sin da subito come una potente hit radiofonica, e in molti l’hanno già eletta come hit estiva. A Sanremo 2022 hanno presenziato anche Colapesce Dimartino, ospiti della nave capitanata da Orietta Berti e Fabio Rovazzi. I due, in ricordo del successo dello scorso anno, hanno riproposto la loro celebre hit, facendo ballare tutto il pubblico.

