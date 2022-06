Colapesce e Dimartino/ Bagno di folla coi fan! E la nuova canzone…

Colapesce e Di Martino, estate leggerissima per il duo musicale

Colapesce e Dimartino si apprestano a vivere un’estate leggera, anzi leggerissima. La coppia è sulla cresta dell’onda e si consolida col nuovo singolo Non chiamarmi mai, ormai a rotazione in radio da diverse settimane. Il singolo, realizzato da Marc Cerrone e scritto dal compositore francese Alain Wisniak con le voci di Lorenzo Urciullo, ovvero Colapesce, e Antonio Di Martino, semplicemente conosciuto come Dimartino, sta riscuotendo un discreto successo. Non sappiamo se il nuovo brano diventerà un tormentone come Musica Leggerissima. Difficile, anzi, difficilissimo eguagliare un risultato del genere. Ma la coppia ha tutte le intenzioni di ritagliarsi uno spazio importante in questa estate musicale.

Michela Forte, chi è la compagna di Dimartino/ "La notte che è nata mia figlia..."

Colapesce e Di Martino, bagno di folla coi fan in Sicilia: il nuovo brano piace moltissimo

Nei giorni scorsi Colapesce e Dimartino sono stati pizzicati nella cavea del teatro greco di Siracusa, dove hanno abbracciato i fan e preso parte all’evento organizzato dalla Fondazione INDA di Siracusa. Sui social le foto assieme ai tanti sostenitori, coi due cantautori siciliani che si confermano apprezzatissimi e graditi dal grande pubblico. Vedremo se i protagonisti di Musica Leggerissima riusciranno a confermarsi in cima alle classifica con Non Chiamarmi mai. Il duo musicale italiano, formatosi nel 2020, vuole continuare a crescere e stupire.

LEGGI ANCHE:

Colapesce è fidanzato?/ Tutto tace sul fronte sentimentale, ma...Mace ft. Venerus, Colapesce, Gemitaiz e Thiele/ Protagonisti al Concerto Primo Maggio: chi sono e carriere

© RIPRODUZIONE RISERVATA