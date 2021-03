Colapesce e Dimartino, con “Musica leggerissima”/ I “favoriti” in cerca di riscatto al Sanremo 2021

Colapesce e Dimartino con la loro “Musica leggerissima” erano tra i favoriti alla vittoria finale del Festival di Sanremo 2021. Ma al termine della prima serata, in cui si sono esibiti solo 13 cantanti, i due artisti siciliani si sono classificati noni. Dopo la seconda serata Colapesce e Dimartino sono scesi ulteriormente, fino al diciassettesimo posto nella classifica di tutte le 26 performance. Per la serata dei duetti, i due cantanti siciliani hanno omaggiato il cantautore catanese, Franco Battiato, portando “Povera patria”. Si sono presentati sul palco dell’Ariston con due completi tinta unita, verde scuro per Colapesce, total black per Dimartino, firmati Dolce&Gabbana.

Nessun ospite ad accompagnare il duo, ma solo la voce Franco Battiato. I due artisti portavano, sulla mano, il segno play/pausa simbolo della campagna “I diritti sono uno spettacolo” a supporto dei lavoratori del mondo dello spettacolo. “Povera Patria” è una canzone difficile e non è facile reggere il confronto con Franco Battiato, la cui voce è arrivata dall’alto come una benedizione a pronunciare l’ultimo verso della canzone: “La primavera intanto tarda ad arrivare”.

Colapesce e Dimartino: da favoriti alla seconda parte della classifica di Sanremo 2021

Nella classifica delle cover, basata sui voti dell’Orchestra dl Festival, Colpesce e Dimartino si sono classificati quattordicesimi, confermando più o meno il loro posto nella graduatoria provvisoria. Ieri sera, giovedì 4 marzo, è stata poi svelata la top ten della classifica aggiornata dopo le prime tre serate, ma i due artisti siciliani non compaiono nelle prime dieci posizioni. Sebbene non siano nella top ten, nulla è ancora deciso per questo duo che, con il voto della Giuria della Sala Stampa e, nell’ultima serata, del Televoto, potrebbe risalire in classifica.

Dopo le prime tre serata la possibilità di vittoria dei due siciliani è molto scesa sulle lavagna dei bookmakers: data a quota 20.00 all Snai, a 18.00 da PlanetWin e a 21.00 da Eurobet. Sicuramente, Sanremo 2021 è stata per loro un’importante vetrina.



