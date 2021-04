Colapesce e Dimartino/ Fidanzati? Antonio innamorato di Michela, Lorenzo è single

Antonio Dimartino e Colpesce (il cui vero nome è Lorenzo Urciullo) sono stati la vera rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo. “Musica leggerissima” ancora suona in tutte le radio ed è ormai un vero e proprio tormentone. In molti, però, si saranno chiesti com’è nato questo duo, la verità è che i due sono amici da molti anni: “Abbiamo anche lavorato spesso fianco a fianco come autori per altri artisti, come ‘sarti’ della musica italiana. Ma a un certo punto è arrivata l’esigenza di fare musica insieme”, hanno raccontato qualche tempo fa. Altro aspetto che incuriosisce i fan del duo riguarda sicuramente la vita privata e, più precisamente, quella amorosa. Colapesce e Dimartino sono fidanzati? La risposta è non entrambi. Colapesce infatti è single, mentre Antonio Dimartino ha una compagna.

Colapesce e Dimartino, Musica Leggerissima/ Mara Venier "una bella rivelazione!"

Colapesce è single, Di Martino felice al fianco di Michela Forte

“All’inizio mi è capitato di avere relazioni con persone grazie al mio lavoro, penso sia normale”, ha dichiarato a Vice Colpesce in un’intervista del 2017. Sempre in quell’occasione aveva poi ammesso di essere single. Antonio Dimartino ha invece una compagna: lei si chiama Michela Forte ed è una fotografa, nonché prima fan del suo compagno che segue ovunque nei suoi impegni musicali. I due hanno una figlia, Ninalou, nata nel 2017. Un nome particolare che il cantante aveva spiegato così: “Nina viene da mia madre, Lou da Lou Reed, perché la mia compagna è una superfan dell’ex Velvet Underground”.

LEGGI ANCHE:

TESTO COMPLETO "MUSICA LEGGERISSIMA" COLAPESCE E DIMARTINO/ Brano in stile anni 80COLAPESCE DIMARTINO, CON “MUSICA LEGGERISSIMA”/ Pop leggero ma... (Sanremo 2021)

© RIPRODUZIONE RISERVATA