Colapesce e Dimartino/ “Musica Leggerissima” vera vincitrice di Sanremo sbarca al Concerto primo maggio

Colapesce e Dimartino, reduci del successo del Festival di Sanremo 2021, saliranno sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica in occasione del Concertone del Primo Maggio 2021. Amici di lunga data, i due cantautori siciliani si sono classificati al quarto posto della kermesse musicale con la loro “Musica Leggerissima”.

Il brano ha anche vinto il premio della Sala stampa Radio-TV-Web “Lucio Dalla. “L’abbiamo composta a luglio 2020, in un periodo non facile della nostra vita… Ha un qualcosa di universale che è venuto fuori da subito, anche se non pensavamo che avrebbe fatto questo botto. Il ‘buco nero’ che descriviamo nel brano, evidentemente, non era solo un nostro problema”, hanno detto i due artisti a Internazionale. La canzone ha riscosso un grande successo con il doppio disco di platino.

Colapesce e Dimartino: il successo in tv

Per Colapesce (al secolo Lorenzo Urciullo) si tratto di un ritorno sul palco del Concertone del Primo Maggio, dopo il duetto del 2019 con l’amico e collega bianco. Per Dimartino (al secolo Antonio Di Martino), invece, sarà l’esordio. I due artisti indie hanno annunciato una serie di concerti per la prossima estate: si partirà venerdì 9 luglio 2021 dal Festival dei Due Mondi di Spoleto, passando per il Teatro Antico di Taormina il 28 agosto, per arrivare al No Sound Fest di Servigliano il 4 settembre. Nell’ultimo periodo Colapesce e Dimartino hanno iniziato a collaborare con il programma “Propaganda Live”, in onda ogni venerdì alle 20:45 su La 7. Nel programma di Diego “Zoro” Bianchi i due artisti siciliani offrono le loro “consulenze musicali”, analizzando con ironia i testi dei colleghi, spesso ospiti proprio del programma.

