Colapesce è fidanzato?/ Tutto tace sul fronte sentimentale, ma…

Colapesce è single o fidanzato? Tutto tace

In molti si chiedono chi sia la fidanzata di Colapesce senza considerare che, in realtà, il famoso cantautore al momento è single. Il co-autore di “Musica Leggerissima”, infatti, pare non essere impegnato dal punto di vista sentimentale. Dopo il tormentone musicale realizzato assieme al suo collega Dimartino, il grande pubblico ha cominciato ad indagare sulla vita privata dei due cantanti.

Ebbene, mentre Dimartino è felicemente fidanzato, il cuore di Colapesce invece non batte per nessuno. I due cantanti sono amici da molti anni, ma solo recentemente hanno iniziato a lavorare insieme, come raccontato dagli stessi in un’intervista di qualche tempo. “Abbiamo anche lavorato spesso fianco a fianco come autori per altri artisti, come ‘sarti’ della musica italiana. Ma a un certo punto è arrivata l’esigenza di fare musica insieme”.

Colapesce, il suo cuore batte per la musica

Per quanto riguarda la vita privata, come accennavamo, Colapesce e Dimartino hanno preso strade diverse. Mentre il secondo è ufficialmente impegnato, il primo è single dal 2017. Così sembra, almeno, dato che sui social media e sulle riviste di gossip non traspare nulla di diverso. Chissà se prossimamente Colapesce troverà una compagna con cui condividere la quotidianità o se invece resterà single. Ad oggi, il cantante, sembra avere in testa solo la sua amata musica. E in questo senso le ammiratrici non mancano…

